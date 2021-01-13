مونديال 2021: بداية قوية للمنتخب المصري

دشن المنتخب المصري مشواره في النسخة الـ27 لبطولة العالم في كرة اليد التي يستضيفها على أرضه حتى 31 يناير الحالي، بفوزه على تشيلي 35-29 ، يوم الأربعاء، بصالة استاد القاهرة الدولي في المباراة الافتتاحية.

وظهر منتخب "الفراعنة" بأداء لافت خلال شوطي اللقاء وظهر لاعبوه بالشكل الأمثل في مواجهة منتخب تشيلي في أولى مباريات المجموعة السابعة التي تضم السويد بطلة العالم أربع مرات أعوام 1954 و1958 و1990 و1999 ومقدونيا الشمالية التي تم استدعاؤها الثلاثاء، عقب انسحاب تشيكيا بسبب اصابة 12 لاعبا ومدربين بفيروس كورونا المستجد.

وتلتقي السويد، الوصيفة أعوام 1964 و1997 و2001، مع مقدونيا الشمالية مساء الخميس.

وضرب الفراعنة بقوة في الشوط الأول وأنهوه متقدمين بفارق سبعة أهداف (18-11)، ثم تابعوا أفضليتهم في الشوط الثاني وتقدموا 28-22 قبل 10 دقائق من النهاية والتي شهدت استفاقة للضيوف دون أن ينجحوا في قلب الطاولة فخرج أصحاب الأرض فائزين بفارق ستة اهداف (35-29).

وحصل المصري يحيي الدرع على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وتخوض مصر، رابعة نسخة 2001، مباراتها الثانية في البطولة أمام مقدونيا الشمالية السبت المقبل، على ان تواجه السويد في الجولة الثالثة الأخيرة الاثنين المقبل.

وتستضيف مصر النهائيات للمرة الثانية بعد 1999، وهو المونديال الخامس خارج أوروبا بعد نسخ اليابان 1997، تونس 2005 وقطر 2015.

وتقام منافسات المونديال بمشاركة 32 منتخبا للمرة الاولى في تاريخه بعدما كانت مقتصرة على 24 منتخبا سابقا.

ووزعت المنتخبات المشاركة على 8 مجموعات من أربع منتخبات يتأهل أول ثلاثة من كل مجموعة إلى الدور الرئيس حيث يحتفظ كل بنقاطه، ثم يبلغ من هذا الدور متصدر ووصيف كل مجموعة الدور ربع النهائي.