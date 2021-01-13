إسبانيا تسجل أعلى زيادة يومية بإصابات كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة الإسبانية تسجيل 38.869 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مسجلة أعلى زيادة فى يوم واحد منذ بدء تفشى الوباء، مع استمرار انتشار الإصابات فى أعقاب عطلة عيد الميلاد.





وأفادت الوزارة بتسجيل 195 حالة وفاة جديدة، مشيرة إلى أن العدد التراكمى للإصابات ارتفع إلى 2.176.089، بينما ارتفع إجمالى حالات الوفاة إلى 52.878. وتعتبر إسبانيا الدولة الـ10 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا بأكثر من 2 مليون حالة وكذلك الـ10 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة بأكثر من 50 ألف حالة وفاة.

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