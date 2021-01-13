ترامب عن دعوات أنصاره للتظاهر: لا أدافع عن العنف

جدة - نرمين السيد - علق الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، على دعوات أنصاره للتظاهر بالتزامن مع مناقشة الكونجرس لعزله من منصبه، داعيًا جميع الأمريكيين للمساعدة فى تخفيف التوترات وتهدئة الأعصاب، متابعًا : "لا أدافع عن العنف الذى لا يمثل أمريكا".





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