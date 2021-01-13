انطلقت في دولة الفاتيكان، صباح اليوم الأربعاء، حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، حسبما كشف للصحفيين رئيس المكتب الإعلامي للفاتيكان، ماتيو بروني.
وأشار بروني إلى أن العملية بدأت في قاعة بولس السادس للاجتماعات بالفاتيكان.
كما نشر المكتب الإعلامي صورا لغرفة من غرف القاعة، تم تخصيصها لعمليات التطعيم.
ويتبين من الصور أن الغرفة مجهزة بكرسي خاص وأريكة وثلاجة لحفظ اللقاح وحاسوب لتسجيل جميع البيانات الطبية اللازمة.
وكان البابا فرنسيس أكد عزمه تلقي لقاح ضد كورونا، داعيا رعاياه إلى الحذو حذوه. وفي وقت سابق أفادت وسائل إعلام إيطالية بأن البابا خضع لفحوص للكشف عن فيروس كورونا، وخاصة في 21 ديسمبر، مع ورود أنباء عن إصابة كاردينالين مقربين منه، هما كونراد كرايفسكي، رئيس مكتب أعمال المحبة لصالح الفقراء باسم البابا، وجوزيبي بيرتيلو، رئيس حاكمية دولة حاضرة الفاتيكان، بمرض "كوفيد-19".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدء حملة التطعيم ضد كورونا في الفاتيكان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.