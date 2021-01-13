بدء حملة التطعيم ضد كورونا في الفاتيكان 

انطلقت في دولة الفاتيكان، صباح اليوم الأربعاء، حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، حسبما كشف للصحفيين رئيس المكتب الإعلامي للفاتيكان، ماتيو بروني.

وأشار بروني إلى أن العملية بدأت في قاعة بولس السادس للاجتماعات بالفاتيكان.

كما نشر المكتب الإعلامي صورا لغرفة من غرف القاعة، تم تخصيصها لعمليات التطعيم.

ويتبين من الصور أن الغرفة مجهزة بكرسي خاص وأريكة وثلاجة لحفظ اللقاح وحاسوب لتسجيل جميع البيانات الطبية اللازمة.

وكان البابا فرنسيس أكد عزمه تلقي لقاح ضد كورونا، داعيا رعاياه إلى الحذو حذوه. وفي وقت سابق أفادت وسائل إعلام إيطالية بأن البابا خضع لفحوص للكشف عن فيروس كورونا، وخاصة في 21 ديسمبر، مع ورود أنباء عن إصابة كاردينالين مقربين منه، هما كونراد كرايفسكي، رئيس مكتب أعمال المحبة لصالح الفقراء باسم البابا، وجوزيبي بيرتيلو، رئيس حاكمية دولة حاضرة الفاتيكان، بمرض "كوفيد-19".