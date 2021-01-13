الانقسامات تضرب الحزب.. 6 نواب جمهوريين يؤيدون عزل ترامب عن منصبه

أعلن 6 نواب من الحزب الجمهوري، اليوم الأربعاء، أنهم سيصوتون لصالح مشروع قرار عزل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب.

وذكرت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، أن هناك نحو 20 نائبًا يرغبون في التصويت لصالح قرار عزل ترامب، ولكنهم يخشون على حياتهم وحياة أسرهم بسبب هذا التصويت.

وكشفت وسائل إعلام أمريكية عن أسماء النواب الجمهوريين الذين أعلنوا دعمهم لإجراءات عزل الرئيس وهم: دان نيو هاوس من واشنطن، وجون كاتكو من نيويورك، وجامي هاريرا بويتلير من واشنطن، وآدم كينزينجر من إلينوي، وفريد أبتون من ميشيجان، وليز تشيني من وايومينج.