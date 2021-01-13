التطعيم ضد كورونا.. البحرين تتجاوز عتبة الـ 100 ألف شخص

أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تلقي 3587 شخصًا الجرعة الاولى من اللقاحات المخصصة لمكافحة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت الوزارة البحرينية في تقرير لها اليوم نشر عبر تويتر على صفحتها الرسميةالى ان إجمالي من تلقوا لقاح كورونا تجاوز عتبة الـ 100 ألف شخص.

وبينت وزارة الصحة البحرينية أن إجمالي من أخذ التطعيم حتى الساعة 9:00 مساءً بتاريخ 13 يناير 2021 بلغ (101,363).

وكانت الصحة البحرينية ‏دعت الجميع "مواطنين ومقيمين" الى ضرورة الحرص على أخذ الجرعة الثانية من التطعيم المضاد لفيروس كورونا بعد 21 يوما من أخذ الجرعة الأولى، مشيرة الي انه وفي حال فوات الموعد يجب على الشخص التوجه مباشرة إلى المركز الصحي لتلقي الجرعة الثانية.