نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الوطني الليبي يعلن بدء تبادل المحتجزين مع طرابلس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الوطني الليبي بدء عملية تبادل المحتجزين مع ميليشيات الوفاق بطرابلس تنفيذًا لتوصيات لجنة 5+5 العسكرية.

وقال اللواء أحمد المسماري المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الأربعاء، إنه سيتم إعادة إنتاج النفط وتصديره مراعاة لظروف الليبيين.

وأضاف: كما سيتم إعادة فتح الخطوط الجوية شرقا وغربا وجنوبا.

وعلى صعيد متصل أعلن الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من اليوم، تسلمه طلبًا رسميًا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لإرسال خبراء أوروبيين للمشاركة في آلية مراقبة قرار وقف إطلاق النار في ليبيا.

وقال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو: إن الاتحاد يبحث مع الشركاء صيغ المشاركة والحاجات الدقيقة المتصلة بعملية مراقبة وقف إطلاق النار، وفقًا لقناة العربية.

يشار إلى أن اللجنة العسكرية الليبية المشتركة وافقت في وقت سابق على نشر مراقبين دوليين بشرط ألا يرتدوا زيا عسكريا ولا يحملوا سلاحا.