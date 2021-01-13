تعرف على شروط الحصول على تمويل تسهيل في السعودية

شروط الحصول على تمويل تسهيل، شركة تسهيل استطاعت أن تجذب أعداد كبيرة من المواطنين وهذا يرجع إلي الخدمات المتميزة التي تقدمها للمواطنين أو المقيمين في المملكة العربية السعودية بجانب تسهيل الكثير من الخدمات وشركة تسهيل تعد من أفضل العلامات التجارية في مختلف دول العالم وهذا لأنها تشمل الضمان بعد البيع وتأسست الشركة عام ألفين وثلاثة في مختلف المجالات مثل الأجهزة المنزلية والتلفزيونات وأنظمة الصوت والهواتف والكاميرات، نجحت شركة تساهيل في إشعال أجواء المنافسة داخل المملكة العربية السعودية واستطاعت الاستحواذ على النصيب الأكبر من الجمهور بسبب الخدمات والاحترام التي تقدمه للعملاء بالإضافة إلي خدمات مجانية مثل تركيب التكيف مجانا وتوصيل الطلبات مجانا وصيانة الأجهزة مجانا خلال فترة الضمان.

أهم شروط التمويل من تسهيل

شركة تسهيل حددت عدد من الشروط من أجل الحصول على تمويل سوء كان القطاع الخاص او الحكومي في المملكة العربية السعودية ومن تلك الشروط التي وضعتها الشركة.

لا تقل خدمة العامل في العمل عن عام كامل.

أن يتراوح عمر المتقدم للحصول على التمويل ما بين ثلاثة وعشرين أو خمسة وعشرين.

في حال إذا كان العامل أكبر من خمسة وعشرين عام وأقل من ستين عاما يجب ألا تقل مدة خدمته ثلاثة أشهر ويجب أن يكون سعودي الجنسية.

إذا كان المتقدم للحصول على التمويل مقيم وغير سعودي يجب أن يكون مر عليه عام في وظيفته وألا يقل دخله عن ثمانية الف ريال سعودي.

أن تكون جهة العمل متعمدة في شركة تسهيل وهذا للمقيم.

أهم قواعد تسهيل لتمويل القطاع الخاص والحكومي

من أهم الأمور التي يجب اتباعها سوء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص يمكن الحصول على تمويل من أربعة ألف ريال سعودي إلى ثلاثين ألف ريال سعودي في حال إذا كان الشخص يبلغ واحد وعشرين عام الي خمسة وعشرين وألا يقل دخله عن اثني عشر ألف ريال، إذا تجاوز عمر الشخص المتقدم سن الخامسة والعشرين عام إلى ستين عاما يجب ألا يقل دخله عن خمسة آلاف ريال سعودي بالإضافة إلى اشتراكه في برنامج التقاعد للموسسات.