طرق تسجيل عقار ونقل ملكية العقار للمواطنين والأجانب في السعودية، تتيح المملكة العربية السعودية إمكانية تسجيل عقار ونقل ملكية العقار من خلال وزارة العدل إلى المواطنين السعوديين وكذلك للأجانب والمستثمرين العقاريين، وتضع المملكة لهذه الخدمة عددًا من الشروط التي يجب أن يتم إستيفاء المتقدمين،التسجيل العقاري ونقل الملكية العقارية تختلف إجراءات تسجيل العقارات ونقل الملكية في المملكة للمواطنين والأجانب، وتتم هذه الخطوات بشكل عام من خلال وزارة العدل، بحيث تتم هذه الخدمة للمواطنين من خلال إفراغ العقار ونقل الملكية من خلال ما يلي :

يحضر الطرفان معهما الهوية الوطنية، ويمكن لمن ينوب عنهما أن يحضر بموجب مستند قانوني وصك ملكية إلكتروني ووسيلة دفع مسجلة وإحضار جميع الأوراق الرسمية.

يجب إحضار مستند التجزئة في حال كان التفريغ جزءًا من الممتلكات وليس الكل.

يجب الحصول على موافقة من صندوق التنمية الزراعية في حالة كون العقار زراعي.

يقوم كاتب المراقبة بمراجعة البيانات والتأكد من تسجيلها بشكل صحيح.

يتم تحويل كل من البائع والمشتري إلى كاتب العدل، بعد إثبات صحة جميع الأوراق المقدمة.

يتم توثيق سند الملكية وطباعته وأرشفته.

إفراغ العقار المرهون

أما المرهون فيفرغ من خلال:

يحضر الطرفان بطاقة الهوية الوطنية وصك الملكية الإلكتروني الأصلي وكافة المستندات الرسمية وطريقة الدفع المسجلة.

يجوز لمن ينوب عن الطرفين أو أحدهما أن يحضر بموجب مستند قانوني.

في حال كان التفريغ لجزء من العقار، يجب إحضار موافقة المرتهن بالإضافة إلى وثيقة تقسيم الممتلكات.

إفراغ العقار ونقل ملكيته للأجانب

يحضر الطرفان بإثبات شخصي وجميع الأوراق وصك الملكية الإلكتروني الأصلي وطريقة دفع مسجلة.

يمكن لأي شخص يتصرف نيابة عن الطرفين أو شخص يدعمهم أن يكون حاضرًا تحت الوكالة.

يجب إحضار وثيقة التقسيم في حال كان التفريغ جزء من الممتلكات.

في حالة كون العقار زراعي يجب إحضار موافقة صندوق التنمية الزراعية.

يجب إحضار موافقات الجهات المختصة من “وزارة الخارجية ووزارة الداخلية والهيئة العامة للإستثمار”.

عند البيع من وزارة المالية، يجب إحضار قسيمة الوفاء.

شروط تملك الأجانب للعقارات في المملكة

وضعت المملكة العربية السعودية جملة من الشروط، تسمح من خلالها لغير السعوديين بتملك العقارات داخل المملكة، وجاءت الشروط وفق ما تم الإعلان عنه على النحو التالي: