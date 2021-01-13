  أسعار بودي ماستر بالسعودية ٢٠٢٠

أسعار بودي ماستر ٢٠٢٠، هناك مجموعة كبيرة من الناس داخل المملكة العربية السعودية يقومون بالبحث عن أسعار بودي ماستر لسنة ٢٠٢١ وللحصول علي قائمة الأسعار الجديدة قد يقدم هذه القائمة أشهر الأندية في المملكة العربية السعودية لكافة العملاء.

ماهو بودي ماستر

هو أشهر الأندية الرياضية في المملكة العربية السعودية وقد يمتلك نادي بودي ماستر الكثير والعديد من الفروع العريقة التي قد حققت شهرة واسعة بين أندية الرياضة في كافة المملكة العربية السعودية وقد أصبح بودي ماستر اقوي نادي من الأندية الرياضية في عالم اللياقة البدنية في المملكة العربية السعودية ويشترك في هذا النادي ما يقرب ٥٠٠ ألف شخص في جميع مختلف مناطق المملكة العربية السعودية ويقدم نادي بودي ماستر العديد من الخدمات منها على سبيل المثال:

ملاعب كرة القدم.

الصالات الرياضية وصالات كمال الاجسام.

التدليك الطبي .

الحمام الشامي .

تنس طاولة.

بلياردو.

سكواش.

أسعار بودي ماستر لسنة ٢٠٢١

قد تم تحديد قيمة الاشتراكات لكافة منتسبيها والتي تم اعمتادها في جميع مختلف الفروع في المملكة العربية السعودية والأسعار هي :

أسعار اشتراك بودي ماستر بريميوم: هذه الفئة وهي فئة البريميوم هي من أعلى الاشتراكات في نادي بودي ماستر في جميع مختلف مناطق المملكة العربية السعودية وهذه الفئه قد تمنح جميع حامليها الدخول في كافة فروع نادي بودي ماستر في جميع مناطق المملكة العربية السعودية وقد تضمن هذه العضوية الدخول إلى منطقة الحصص الجماعية والكارديو والسايكل والدخول أيضا إلى منطقة الحديد والتمارين الوظيفية والدخول أيضا إلى المسبح والساونا وقيمة اشتراك نادي بودي ماستر البريميوم هي:

اشتراك ٣ شهور بسعر ١٩٠٠ ريال.

قيمة اشتراك ٦ شهور بسعر ٣٠٠٠ ريال.

قيمة اشتراك سنة بسعر ٥٢٠٠ ريال.

أسعار اشتراك نادي بودي ماستر اكسبريس لسنة ٢٠٢١

عضوية الاكسبريس هى من العضويات المميزة التي يقدمها نادي بودي ماستر لكافة منتسبيها وتمكن هذه العضوية كافة حامليها الدخول فقط إلى أندية الاكسبريس لاغير في جميع مختلف مناطق المملكة العربية السعودية ولا تضمن هذه العضوية الدخول الي المسبح، والساونا، والجاكوزي، والبخار ولا تشمل هذه العضوية أيضًا الدخول إلى ملاعب الكرة ولا تضمن الخدمات الترفيهية.