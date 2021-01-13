كيفية تحديث البيانات في بنك الراجحي السعودي، بنك الراجحي السعودي من أكبر وأهم أحد البنوك في المملكة العربية السعودية ويتميز البنك بان جميع تعاملاته سوء مجالات الاستثمار أو التداول المالي أو التجارة تتم طبقا لقواعد الشريعة الإسلامية بجانب أنه يسعي لتوفير الكثير من الخدمات والبرامج التي تناسب جميع العملاء من أجل توسع النشاط الخاص به ويوجد البنك الكثير من الفروع الضخمة داخل المملكة العربية السعودية ويوجد له فروع دولية في الكويت والأردن وماليزيا وغيرها من الفروع الخاصة به.

أهم الخدمات التي يقدمها بنك الراجحي

يقدم بنك الراجحي الكثير من الخدمات من أجل التسهيل على العملاء وتمويل الأشخاص بما يحتاجوا إليه ومن أهم تلك الخدمات التي يقدمها البنك هي.

خدمات ايبان.

خدمات التجارة عبر الانترنت.

خدمات التجارة عبر الانترنت. خدمات صندوق الأمانات.

خدمات السداد المتنوعة.

خدمات الكترونية لوزارة الداخلية السعودية.

خدمات الأمان.

خدمات السوق الإلكترونية.

خدمات الاشعارات الفورية.

تحديث البيانات في بنك الراجحي

من أجل راحة العملاء جعل البنك الراجحي السعودي تحديث البيانات باكثر من طريقة لكي تناسب العملاء من تلك الطرق عبر منصة ابشر للأفراد وعبر الاتصال بالجوال ومن خلال زيارة أحد الفروع والعميل يختار ما يناسبه

تسجيل الدخول إلى صفحة البنك الرسمية من خلال الإنترنت.

الضغط على الراجحي مباشر للأفراد.

تسجيل البيانات الشخصية لصاحب الحساب بطريقة صحيحة.

كتابة اسم المستخدم وكلمة السر لحسابه.

الضغط على كلمة موافق بعد التأكد من البيانات.

سوف تصل إليك رسالة نصية للتأكيد على الجوال الخاص بك والمسجل في بنك الراجحي.

اضغط على أيقونة تبويب الخصائص.

اختار معلومات العميل.

اضغط على تحديث تاريخ الإنتهاء الموجودة أسفل الصفحة.

سوف تحصل على رسالة تأكد إتمام عملية تحديث البيانات بنجاح.

تحديث البيانات في بنك الراجحي من خلال أبشر للأفرادتحديث البيانات في بنك الراجحي

يمكن تحديث البيانات من خلال الذهاب إلى أحد الفروع ويكون بحوزتك صورة البطاقة الشخصية والبطاقة الأصلية وتتوجه إلى الموظف المختص وسوف يقوم بتحديث بياناتك في وقت قصير وبكل سهولة ولكن يجب الذهاب في أيام العمل الرسمي.