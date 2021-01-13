الإستعلام عن تعريف الراتب في نظام فارس، نظرًا للتقدم الحاصل في مجال التكنولوجيا والإنترنت في جميع أنحاء العالم، فإن الحكومة في المملكة العربية السعودية تحاول جاهدة مواكبة هذا التقدم، وخاصة في مجال التدريس، ولأعضاء هيئة التدريس والإداريين في أي مؤسسة أو قطاع تعليمي يقع على أراضي المملكة العربية السعودية، كما يتيح النظام تقديم العديد من الخدمات التي يحتاجها جميع العاملين في النظام التعليمي، حيث يتم تخليص كافة الإجراءات إلكترونياً من المنزل من خلال النظام الخاص. موقع الكتروني فارس تنظمه الخدمات متوفرة عبر منصة فارس كشوف رواتب منسوبي هيئة التدريس والإداريين العاملين في قطاع التعليم بالمملكة. أرسل طلب إجازة. الإخطار ب العودة من الإجازة. تقديم طلب قطع الإجازة والعودة إلى العمل. تقديم طلب تمديد فترة الإجازة التي شارفت على الانتهاء. تقديم طلب عقد. التسجيل في نظام فارس أدخل الموقع الرسمي لنظام فارس الجديد.

الضغط على نظام أسعار الخدمة الذاتية.

انقر فوق إنشاء حساب جديد.

أكتب جميع معلومات النموذج بشكل صحيح في الأماكن المخصصة.

انقر فوق إرسال.

ثم انتقل إلى البريد الإلكتروني وقم بتأكيد طلب التسجيل في نظام فارس.

أنتقل إلى رابط نظام فارس الجديد.

أنسخ الرمز المرسل إليك من البريد الإلكتروني.

سيتم إرسال رسالة بإسم المستخدم وكلمة المرور، يمكنك من خلالها إدخال الرابط في نظام الخدمة الذاتية Fars.

سيتم توجيهك إلى صفحة أخرى من أجل تغيير كلمة المرور لتتمكن من تسجيل الدخول إلى نظام أسعار الخدمة الذاتية.

وإذا واجهتك مشكلة في التسجيل في نظام فارس فيمكنك ترك تعليق حول المشكلة ضمن هذا المحتوى وسنقوم بالرد عليك فورًا. خطوات إستخدام خدمة تحديد الراتب في نظام فارس أدخل نظام أسعار الخدمة الذاتية

أضغط على بوابة الخدمة الذاتية للموظف

أضغط على أيقونة الرواتب والبدلات

أختر خدمة تعريف الراتب ثم أختر نوع التعريف “شهادة تعريف الراتب الإجمالي”

حدد نوع وإسم المرسل الذي سترسل إليه.

إذا كان الإستفسار من قبل الشخص المعني نفسه، فإختر “لمن يهمه الأمر”

إذا كان من جهة خارجية، فقم بتسمية الحزب حسب ما هو معروض في قاعدة البيانات.

اختر اللغة سواء كانت عربية أو إنجليزية وإذا كانت الجهة خارجية يتم إختيار إسم السفارة.

ثم في النهاية، انقر فوق تنزيل التعريف، والذي سيتم الحصول عليه في ملفات pdf. الوسوم

الإستعلام عن تعريف الراتب في نظام فارس، نظرًا للتقدم الحاصل في مجال التكنولوجيا والإنترنت في جميع أنحاء العالم، فإن الحكومة في المملكة العربية السعودية تحاول جاهدة مواكبة هذا التقدم، وخاصة في مجال التدريس، ولأعضاء هيئة التدريس والإداريين في أي مؤسسة أو قطاع تعليمي يقع على أراضي المملكة العربية السعودية، كما يتيح النظام تقديم العديد من الخدمات التي يحتاجها جميع العاملين في النظام التعليمي، حيث يتم تخليص كافة الإجراءات إلكترونياً من المنزل من خلال النظام الخاص. موقع الكتروني فارس تنظمه الخدمات متوفرة عبر منصة فارس كشوف رواتب منسوبي هيئة التدريس والإداريين العاملين في قطاع التعليم بالمملكة. أرسل طلب إجازة. الإخطار ب العودة من الإجازة. تقديم طلب قطع الإجازة والعودة إلى العمل. تقديم طلب تمديد فترة الإجازة التي شارفت على الانتهاء. تقديم طلب عقد. التسجيل في نظام فارس أدخل الموقع الرسمي لنظام فارس الجديد.

الضغط على نظام أسعار الخدمة الذاتية.

انقر فوق إنشاء حساب جديد.

أكتب جميع معلومات النموذج بشكل صحيح في الأماكن المخصصة.

انقر فوق إرسال.

ثم انتقل إلى البريد الإلكتروني وقم بتأكيد طلب التسجيل في نظام فارس.

أنتقل إلى رابط نظام فارس الجديد.

أنسخ الرمز المرسل إليك من البريد الإلكتروني.

سيتم إرسال رسالة بإسم المستخدم وكلمة المرور، يمكنك من خلالها إدخال الرابط في نظام الخدمة الذاتية Fars.

سيتم توجيهك إلى صفحة أخرى من أجل تغيير كلمة المرور لتتمكن من تسجيل الدخول إلى نظام أسعار الخدمة الذاتية.

وإذا واجهتك مشكلة في التسجيل في نظام فارس فيمكنك ترك تعليق حول المشكلة ضمن هذا المحتوى وسنقوم بالرد عليك فورًا. خطوات إستخدام خدمة تحديد الراتب في نظام فارس أدخل نظام أسعار الخدمة الذاتية

أضغط على بوابة الخدمة الذاتية للموظف

أضغط على أيقونة الرواتب والبدلات

أختر خدمة تعريف الراتب ثم أختر نوع التعريف “شهادة تعريف الراتب الإجمالي”

حدد نوع وإسم المرسل الذي سترسل إليه.

إذا كان الإستفسار من قبل الشخص المعني نفسه، فإختر “لمن يهمه الأمر”

إذا كان من جهة خارجية، فقم بتسمية الحزب حسب ما هو معروض في قاعدة البيانات.

اختر اللغة سواء كانت عربية أو إنجليزية وإذا كانت الجهة خارجية يتم إختيار إسم السفارة.

ثم في النهاية، انقر فوق تنزيل التعريف، والذي سيتم الحصول عليه في ملفات pdf.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإستعلام عن تعريف الراتب في نظام فارس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.