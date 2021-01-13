خطوات الإستعلام عن إلغاء قرض بنك التسليف لعام ٢٠٢١، يعتبر بنك الإئتمان والتنمية في المملكة العربية السعودية من أكثر البنوك التي تقدم العديد من الخدمات التي يحتاجها المواطن السعودي، حيث تأسس عام 1391 هـ، حيث اقتصرت أنشطته في البداية على تقديم القروض لغير القادرين على المواطنين السعوديين حتى توسعت في مجال عملها لتمويل المشاريع الصغيرة من أجل النهوض بالإقتصاد السعودي، بالإضافة إلى مساعدة الفقراء على إيجاد سبل لكسب المال من خلالها ونظراً لما تمر به الدولة من إنتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، قدم بنك التسليف والإدخار العديد من الخدمات على موقعه على الإنترنت، حيث يمكن للمواطن إجراء كافة الإجراءات من المنزل دون الحاجة إلى بذل المزيد من الجهد وإضاعة الوقت، وما إلى ذلك. مواجهة انتشار فيروس كورونا ومنع تكدس المواطنين في الجهات الحكومية بالمملكة. ومن هذه الخدمات التي يقدمها البنك الإستفسار عن إسقاط قرض بنك التسليف والشروط اللازمة لذلك

خطوات الإستعلام عن إسقاط قرض بنك التسليف السعودي

يجب عليك زيارة البنك أو الفرع الذي تم تقديم القرض للحصول عليه، من أجل تقديم المستندات والأوراق الرسمية المتعلقة بالقرض، ثم التقدم بطلب للحصول على خدمة الإستعلام عن إسقاط قروض بنك الإئتمان، حيث سيبلغ موظف البنك بذلك. كل المعلومات التي تحتاجها.

قم بتسجيل الدخول إلى موقع بنك الإئتمان عبر الإنترنت.

اختر إرسال طلب التنازل.

اكتب جميع بياناتك الشخصية المطلوبة مثل الإسم ورقم الهاتف المحمول وتاريخ الميلاد.

إرفاق جميع الأوراق والمستندات المطلوبة للتأكد من صحة معلوماتك الخاصة.

حدد نوع القرض الذي حصلت عليه.

اكتب الرقم والمصدر وتاريخ إصدار الإيصال.

اكتب رقم العقد.

التوقيع على إستمارة البنك.

الشروط والمستندات الرسمية المطلوبة لإلغاء قرض بنك التسليف

أحضر رقم الهوية الوطنية الخاص بك للإستعلام عن جميع المعلومات المتعلقة بالقرض مثل المبالغ المدفوعة والمبالغ المتبقية وغيرها.

يسألك موظف بنك الإئتمان عن اسمك الكامل.

إحضار صورة مصدقة من التقارير الطبية.

أن يكون طالب الإعفاء من بنك التسليف غير متزوج أو موظف في القطاع الخاص أو العام.

يجب أن يتجاوز عمر المتقدم 24 سنة.

أن لا يزيد دخل الراغب في الحصول على الإعفاء عن 24 سنة

حدد الفرع الذي حصلت منه على القرض.

الخدمات التي يقدمها بنك الائتمان والتنمية