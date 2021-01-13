زعيم الجمهوريين في الشيوخ لا يستبعد التصويت على عزل ترامب

لم يستبعد زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش ماكونيل أن يصوت لصالح عزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب في حال جرت محاكمته أمام المجلس المذكور.

وكتب ماكونيل في رسالة إلى زملائه الجمهوريين "لم أتخذ قراري النهائي بالنسبة إلى كيفية التصويت، اعتزم الاستماع إلى الحجج القانونية حين يتم تقديمها في مجلس الشيوخ".

من جانبه، ذكر زعيم الجمهوريين في مجلس النواب كيفن مكارثي ترامب يتحمل المسؤولية عن الهجوم على مبنى الكونغرس وذلك بعد أن عارض مساءلة الرئيس.

وقال مكارثي، حليف ترامب الذي كرر مزاعمه التي لا تستند إلى أساس عن تزوير انتخابات الرئاسة لعام 2020، "الرئيس يتحمل المسؤولية عن هجوم مثيري شغب غوغائيين يوم الأربعاء على الكونغرس".

وأضاف "كان يتعين عليه أن يندد على الفور بالغوغاء عندما شاهد ما جرى".