النواب الأميركي يصوت على لائحة الاتهام بهدف عزل ترامب

باشر مجلس النواب الأميركي الأربعاء التصويت على توجيه اتهام للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب ب"التحريض على التمرّد" انطلاقاً من اقتحام انصاره مبنى الكابيتول في السادس من يناير.

وينبغي أن يؤيّد جميع الأعضاء الديموقراطيين وسبعة أعضاء جمهوريين على الأقلّ قرار "العزل"، ما يجعل ترامب الرئيس الأول في تاريخ الولايات المتحدة الذي يحال على المحاكمة مرتين أمام مجلس الشيوخ.

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