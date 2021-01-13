زعيم الجمهوريين فى مجلس النواب: ترامب مسؤول عن هجوم الكونجرس

جدة - نرمين السيد - وكان أنصار الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب، اقتحموا مبنى الكونجرس الأمريكى، الأربعاء الماضى، بعد دعوات للتظاهر لرفض نتيجة الانتخابات الرئيس الأمريكية، مما أسفر عن 5 قتلى.

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