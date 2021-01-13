نيويورك تقطع علاقاتها بشركة ترامب

جدة - نرمين السيد - وقال دى بلاسيو فى حديث مع قناة "إم إس إن بى سى"، إن نيويورك "تفسخ جميع العقود مع منظمة ترامب، لقد أجرى فريقنا القانونى تقييما، وتوضح العقود تماما أنه إذا كانت شركة وقيادة تلك الشركة متورطة فى نشاط إجرامى، فلدينا الحق فى فسخ العقد".

وأوضح عمدة نيويورك، بحسب "روسيا اليوم"، أن التحريض على التمرد ضد حكومة الولايات المتحدة يشكل بوضوح نشاطا إجراميا.

وكانت لورا فيير، المتحدثة باسم عمدة مدينة نيويورك بيل دى بلاسيو، قد قالت فى بيان، الثلاثاء، إن المدينة تراجع ما إذا كانت هناك أسس قانونية لوقف عقودها مع شركة ترامب.

وأضافت فيير، أن الهجمات على مبنى الكابيتول أدت إلى مقتل ضابط شرطة وأربعة مثيرى شغب، كما عرضت المشرعين للإصابة بفيروس كورونا وهددت عملية نقل السلطة، وأكدت أننا نراجع ما إذا كانت الأسس القانونية موجودة فى ضوء هذه الظروف الجديدة.

وشركة ترامب، التى لا يزال يمتلكها ولكنه نقل عملياتها اليومية لأبنائه، لديها عقود مع مدينة نيويورك لإدارة حلبة للتزلج على الجليد وملعب للغولف فى حدائق المدينة.