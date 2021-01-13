إصابة وزير الصحة اللبنانى بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام (وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية)، أن وزير الصحة دخل أحد المستشفيات لتلقى العلاج اللازم جراء إصابته بفيروس كورونا.
ونقلت الوكالة عن بيان أصدره مستشفى (سان جورج) بمنطقة الحدث فى محافظة جبل لبنان، التأكيد أن الوضع الصحى للوزير حمد حسن جيد ومطمئن.
وكان وزير الصحة، قد أعلن فى وقت سابق من اليوم أنه بدأ فترة من الحجر الصحى الاحترازى لحين إجراء الفحوص الضرورية اللازمة، وذلك بعد تأكد إصابة 3 من أفراد مكتبه بفيروس كورونا.
ويشهد لبنان، انتشارا واسعا لفيروس كورونا على نحو استدعى إعلان حالة الطوارىء العامة الصحية وإغلاق البلاد بشكل شامل مع حظر التجول الكُلى ابتداء من غد الخميس وحتى يوم 25 يناير الجارى، وذلك فى سبيل كبح تفشى الوباء.
ويعد وزير الصحة سادس وزير فى الحكومة اللبنانية، يُصاب بفيروس كورونا، حيث سبق وأصيب بالفيروس وزير الأشغال والنقل ميشال نجار، ووزير الخارجية شربل وهبه، ووزيرة الشباب والرياضة اللبنانية فارتينيه أوهانيان، ووزير الاتصالات طلال حواط، ووزيرة العمل لميا يمين.
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