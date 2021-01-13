خوفا من أنصار ترامب.. أين سيتواجد بايدن ليلة التنصيب؟

كشف مسئول في إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، عن مكان تواجد الرئيس المنتخب جو بايدن، ليلة تنصيبه.

وقال المسئول وفق ما نقلته الحرة إنه تم العرض على بايدن الإقامة في "بلير هاوس" ليلة التاسع عشر من يناير ووافق.

يذكر أن بلير هاوس، هو مكان ضيافة الرئيس الأمريكي أو ضيوفه، أو نائبه.

وحذر مكتب التحقيقات الفيدرالي " FBI"، من وجود خطط للقيام باحتجاجات مسلحة في جميع عواصم الولايات الخمسين وفي واشنطن العاصمة؛ وذلك خلال الأيام القادمة التي تسبق تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، مما أثار مخاوف من المزيد من إراقة الدماء بعد الحصار المميت الذي وقع الأسبوع الماضي في مبنى الكابيتول الأمريكي.

ووفقا لوكالة "أسوشيتد برس"، أشارت مذكرة داخلية لمكتب التحقيقات الفيدرالي، إلى أنه اعتبارا من يوم الأحد القادم الموافق 16 يناير، قد تشهد جميع أنحاء البلاد موجة واسعة من الاحتجاجات وقد تمتد حتى حفل تنصيب بايدن في 20 يناير.

ووفقًا لاثنين من مسئولي إنفاذ القانون، الذين اطلعوا على تفاصيل المذكرة ونقلوها إلى وكالة "أسوشيتد برس"، فإن المحققين يعتقدون أن بعض الأشخاص أعضاء في جماعات متطرفة.

وتقول المذكرة، وفقا لما ذكره أحد المسئولين: "يجري التخطيط للاحتجاجات المسلحة في جميع عواصم الولايات الخمسين من 16 يناير حتى 20 يناير على الأقل، وفي مبنى الكابيتول الأمريكي "الكونجرس" من 17 يناير حتى 20 يناير". واشترط المسئولون، غير مصرح لهم بالتحدث علنا، عدم الكشف عن هويتهم".

كما أشارت المذكرة إلى أن هناك تهديدات من "ثورة مسلحة" لو تم الإطاحة بالرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب عبر اللجوء إلى التعديل الخامس والعشرين للدستور الأمريكى، والذي ينص على أن ذلك ممكن إن كان نائب الرئيس مايك بنس على رأس القائمة مع غالبية مسئولى حكومة ترامب للموافقة على أن الرئيس غير لائق للمنصب ومصادرة السلطة منه مؤقتا.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إنه لا يركز على الاحتجاجات السلمية ولكن "على أولئك الذين يهددون سلامتهم وسلامة المواطنين الآخرين بالعنف وتدمير الممتلكات".