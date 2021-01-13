اغتيال وزير خارجية إثيوبيا السابق على يد قوات آبي أحمد

أعلنت إثيوبيا اليوم الأربعاء، إن جيشها قتل ثلاثة أعضاء في الحزب الحاكم السابق في منطقة تيجراي، من بينهم وزير الخارجية الإثيوبي السابق سيوم مسفين.
وبحسب وكالة "رويترز" البريطانية، قالت فرقة العمل الحكومية المعنية بالأزمة في تيجراي على تويتر إن مسؤولي جبهة تحرير شعب تيجراي الثلاثة قتلوا وألقي القبض على خمسة آخرين من أعضاء الحزب بعد أن رفضوا الاستسلام للجيش.
وأعلنت حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد الانتصار في صراعها مع جبهة تحرير مورو يوم 28 نوفمبر من العام الماضي بعد قتال استمر قرابة شهر.
وتعهد قادة هاربون من جبهة تحرير تيجراي بمواصلة القتال من جبال المنطقة في شمال إثيوبيا، لكن رويترز لم تتمكن من الاتصال بهم لأسابيع.
وقال الجيش الأسبوع الماضي إنه ألقى القبض على سبحات نيجا العضو المؤسس لجبهة التحرير الشعبية لتحرير تيجراي.
في نهاية الأسبوع، قالت إنها قتلت 15 من أعضاء جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيجراي وألقت القبض على ثمانية آخرين ، بحسب التلفزيون الحكومي.
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