إصابة وزير الصحة اللبناني بكورونا

أعلنت إدارة مستشفى السان جورج في بيان لها منذ قليل عن ثبوت إيجابية إصابة وزير الصحة اللبناني حمد حسن بفيروس كورونا المستجد.
وقالت المستشفي في بياننا "بعد الجهد والتعب والمعاناة العمل الدؤوب كان وسام جهاده أن أصيب الوزير حسن بسهم من سهام فيروس كورونا وقد دخل المستشفى لتلقي العلاج، ونطمئن المحبين بأن وضعه مستقر".
وكان وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال بلبنان، الدكتور حمد حسن، اليوم الأربعاء، قد أعلن خضوعه للحجر الصحي، بعد اكتشاف إصابة أفراد من مكتبه بفيروس كورونا "كوفيد-19".
ووفقًا للوكالة الوطنية للإعلام، قال حسن إنه بدأ فترة من الحجر الصحي حتى يجري الفحوص الضرورية اللازمة، بعد تأكد إصابة ثلاثة من أفراد مكتبه بفيروس كورونا.
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