إسرائيل تختطف راعيا لبنانيا.. وتحرك من مجلس الوزراء

أعلنت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء اللبناني علي موقع التدوينات القصيرة تويتر عن متابعة رئيس الحكومة المكلفة حسان دياب قضية اختطاف الراعي اللبناني حسن قاسم زهرة من قبل العدو الإسرائيلي.
كما وجه " دياب" طلبا عاجلا ل وزير الخارجية شربل وهبي بتقديم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي وإلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن الاعتداء الإسرائيلي الجديد.
ويشار الي ان أندريا تيننتي، الناطق الرسمي باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، قد علق في وقت سابق على اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، راعيًا في محيط منطقة بسطرة بالقرب من الخط الأزرق في جنوب لبنان.
ووفقًا لوسائل إعلام لبنانية، قال تيننتي، امس الثلاثاء، إن اليونيفيل أبلغت الجيش اللبناني بالأمر، حيث يجري القائد العام له اللواء ستيفانو ديل كول اتصالات بالطرفين لتأمين إطلاق سراح الراعي.
وأوضح أن اليونيفيل ستفتح تحقيقا لكشف ملابسات الحادث، بما في ذلك المكان الدقيق الذي تم فيه اعتقال الرجل.
وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أعلن امس الثلاثاء، اعتقال راعي لبناني اخترق الحدود إلى داخل الأراضي الإسرائيلية بشكل مقصود.
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