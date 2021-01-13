اجتماع بين مسؤول بحريني والقائم بأعمال السفارة الإسرائيلية لدى المملكة

شهد الديوان العام لوزارة الخارجية البحرينية اجتماعا بين الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية مع إيتاي تاغنر، القائم بأعمال سفير دولة إسرائيل لدى مملكة البحرين.

وبحسب صحيفة البلاد البحرينية، شدد المسؤول البحريني خلال الاجتماع على أن بلاده بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على ايمان كامل بأهمية الاستثمار في ثقافة السلام والحوار، وترسيخ التعايش من أجل سيادة الأمن والتنمية والازدهار لكافة شعوب المنطقة.

كما استعرض وكيل وزارة الخارجية البحرينية مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها بما يلبي التطلعات المشتركة، مشيدًا بالجهود الطيبة التي يبذلها إيتاي تاغنر في تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين، متمنيًا له كل التوفيق.

وبدوره علق القائم بأعمال سفير دولة إسرائيل لدى مملكة البحرين، معبرا عن تقدير بلاده للسياسة الحكيمة والرائدة لمملكة البحرين، والتي تسهم في تعزيز أمن وازدهار المنطقة، متمنيًا لمملكة البحرين دوام التقدم والرقي.