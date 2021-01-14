مميزات تطبيق Signal بديل واتساب بعد تحديثه سياسات الخصوصية

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طالب الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا ايلون ماسك من خلال موقع تويتر متابعيه باستخدام تطبيق Signal بديل واتساب بعد تعديل الخصوصية في تطبيق واتساب، وارسال البيانات إلى فيسبوك، وقال أن WhatsApp سوف يقوم بحذف العضويات التي لا تقبل الشروط الجديدة للتطبيق اعتباراً من يوم 8 فبراير 2021، وقال ايلون أن الرئيس التنفيذي لشركة تويتر جاك دورسي انضم للتطبيق، ويعتبر ايلون ماسك أغنى رجل على وجه الأرض، وله متابعين كثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي، لذلك سوف تلاقي مبادرته رواجاً واسعاً خلال الأيام القادمة.
ومن أكثر المناصرين والمدافعين عن تطبيق سيجنال إدوارد سنودن الموظف السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكي، والذي ينادي بالحفاظ على الخصوصية، التي سوف يتم افتقادها في تطبيق واتساب، وتطبيق Signal يعتبر من أحسن التطبيقات التي تحافظ على خصوصية المستخدمين.
تعريف تطبيق Signal بديل واتساب
هو تطبيق تراسل يقوم بكل الأشياء التي يقوم بها WhatsApp، ويعتبر أكثر أماناً من بين جميع تطبيقات التراسل الاجتماعي الأخرى، والتطبيق مملوك لمنظمة البرمجيات ( Open Whisper Systems) وهذه المنظمة ليس هدفها الربح ، ولكن هدفها الأساسي أن يكون التراسل عبر الاتصالات المختلفة في متناول الجميع.
ويدعم تطبيق سيجنال خاصية التشفير، وهو متاح لجميع الأجهزة الأندرويد و الـ iOS، والويندوز، والـ Linux، والـ Mac، والتطبيق سهل الاستخدام ويتيح الاتصالات الصوتية والمرئية، لذلك يعتبر بديل جيد لتطبيق واتساب، ويدعم التشفير من طرف لطرف آخر لتأمين المحادثات، ولا يستطيع أي شخص آخر قراءة الرسائل حتى الشركة المالكة، أو الاستماع للمحادثات، ويعتمد على برتوكول تشفير مفتوح يعرف باسم Signal Protocol.المميزات التي تجعل التطبيق أفضل بديل لتطبيق WhatsApp
من أهم مميزات تطبيق Signal بديل واتساب وهى كالآتي:-
- تطبيق Signal بديل WhatsApp مفتوح المصدر ويدعم التشفير، ويعتبر أكثر أماناً من بين تطبيقات التواصل الاجتماعي، ونستطيع من خلاله إنشاء مجموعات مشفرة، بحيث يمكننا إجراء اتصالات خاصه آمنة، مع العديد من الأشخاص في وقت واحد.
- لا يقوم التطبيق بجمع البيانات الشخصية للمستخدمين، والتي تعتبر الأساس في أي عمل، وتم عمل مقارنة في مجلة Forbes بين جميع تطبيقات التواصل الاجتماعي وهى Signal، و iMessage، والـ WhatsApp، و Messenger، والـ Facebook، وأظهرت هذه المقارنة أن تطبيق سيجنال يعتبر الأفضل في الحفاظ على خصوصية البيانات.
- يقوم التطبيق بحفظ النسخ الاحتياطية وتشفيرها على الجهاز، وتشمل الرسائل والملفات والصور وجميع المحتويات الأخرى ويتم حفظها على تطبيق الملفات، وليس على جوجل درايف، أو خدمة التخزين السحابي.
- هذا التطبيق لا يقوم بإضافة المستخدم إلى المجموعات دون إذنه، لكن يتم عمل دعوة للأعضاء وعليهم قبول الدعوة أو رفضها في الانضمام للمجموعات.
الوسوم
طالب الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا ايلون ماسك من خلال موقع تويتر متابعيه باستخدام تطبيق Signal بديل واتساب بعد تعديل الخصوصية في تطبيق واتساب، وارسال البيانات إلى فيسبوك، وقال أن WhatsApp سوف يقوم بحذف العضويات التي لا تقبل الشروط الجديدة للتطبيق اعتباراً من يوم 8 فبراير 2021، وقال ايلون أن الرئيس التنفيذي لشركة تويتر جاك دورسي انضم للتطبيق، ويعتبر ايلون ماسك أغنى رجل على وجه الأرض، وله متابعين كثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي، لذلك سوف تلاقي مبادرته رواجاً واسعاً خلال الأيام القادمة.
ومن أكثر المناصرين والمدافعين عن تطبيق سيجنال إدوارد سنودن الموظف السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكي، والذي ينادي بالحفاظ على الخصوصية، التي سوف يتم افتقادها في تطبيق واتساب، وتطبيق Signal يعتبر من أحسن التطبيقات التي تحافظ على خصوصية المستخدمين.
تعريف تطبيق Signal بديل واتساب
هو تطبيق تراسل يقوم بكل الأشياء التي يقوم بها WhatsApp، ويعتبر أكثر أماناً من بين جميع تطبيقات التراسل الاجتماعي الأخرى، والتطبيق مملوك لمنظمة البرمجيات ( Open Whisper Systems) وهذه المنظمة ليس هدفها الربح ، ولكن هدفها الأساسي أن يكون التراسل عبر الاتصالات المختلفة في متناول الجميع.
ويدعم تطبيق سيجنال خاصية التشفير، وهو متاح لجميع الأجهزة الأندرويد و الـ iOS، والويندوز، والـ Linux، والـ Mac، والتطبيق سهل الاستخدام ويتيح الاتصالات الصوتية والمرئية، لذلك يعتبر بديل جيد لتطبيق واتساب، ويدعم التشفير من طرف لطرف آخر لتأمين المحادثات، ولا يستطيع أي شخص آخر قراءة الرسائل حتى الشركة المالكة، أو الاستماع للمحادثات، ويعتمد على برتوكول تشفير مفتوح يعرف باسم Signal Protocol.المميزات التي تجعل التطبيق أفضل بديل لتطبيق WhatsApp
من أهم مميزات تطبيق Signal بديل واتساب وهى كالآتي:-
- تطبيق Signal بديل WhatsApp مفتوح المصدر ويدعم التشفير، ويعتبر أكثر أماناً من بين تطبيقات التواصل الاجتماعي، ونستطيع من خلاله إنشاء مجموعات مشفرة، بحيث يمكننا إجراء اتصالات خاصه آمنة، مع العديد من الأشخاص في وقت واحد.
- لا يقوم التطبيق بجمع البيانات الشخصية للمستخدمين، والتي تعتبر الأساس في أي عمل، وتم عمل مقارنة في مجلة Forbes بين جميع تطبيقات التواصل الاجتماعي وهى Signal، و iMessage، والـ WhatsApp، و Messenger، والـ Facebook، وأظهرت هذه المقارنة أن تطبيق سيجنال يعتبر الأفضل في الحفاظ على خصوصية البيانات.
- يقوم التطبيق بحفظ النسخ الاحتياطية وتشفيرها على الجهاز، وتشمل الرسائل والملفات والصور وجميع المحتويات الأخرى ويتم حفظها على تطبيق الملفات، وليس على جوجل درايف، أو خدمة التخزين السحابي.
- هذا التطبيق لا يقوم بإضافة المستخدم إلى المجموعات دون إذنه، لكن يتم عمل دعوة للأعضاء وعليهم قبول الدعوة أو رفضها في الانضمام للمجموعات.
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