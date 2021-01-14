الأسابيع الدراسية ١٤٤٢ وفق التقويم الدراسي المُعدل بعد إعلان آلية الفصل الدراسي الثاني

ننشر خطة الأسابيع الدراسية ١٤٤٢ الزمنية وفق التقويم الدراسي بعد التعديل الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري 1442هـ، وذلك بعد أن تم الإعلان رسمياً من جانب وزارة التعليم عام عن آلية الفصل الدراسي الثاني للطلاب والطالبات بمراحل التعليم العام والجامعي والتدريب التقني اليوم الأربعاء بتاريخ 13 يناير 2021م.

ويتساءل أولياء الأمور والطلاب والطالبات في الوقت الحالي عن مضمون البيان الصحفي الصادر عن وزارة التعليم اليوم، إلى جانب البحث عن الخطة الزمنية للأسابيع الدراسية لعام ١٤٤٢وفق خطة التقويم الدراسي المعتمدة من قبل الوزارة، لذلك قمنا عبر موقع ثقفني بتوفير الإجابات التي يتساءل عنها الطلاب والطالبات وأولياء الأمور من حيث مواعيد التقويم الدراسي الجديد 1442، وآلي الفصل الدراسي الثاني هل هو حضورياً أم عن بُعد مثل الفصل الدراسي الأول.

الأسابيع الدراسية ١٤٤٢

تضع القيادة الحكيمة الرشيدة -حفظها الله ورعاها- نُصب أعينها المحافظة على سلامة أبنائها وبناتها من الطلاب والطالبات بمراحل التعليم المختلفة والعمل على حمايتهم من مخاطر تعرضهم لإصابة بفيروس كورونا كوفيد 19، وفي الوقت ذاته تؤكد على ضمان استمرارية الرحلة التعليمية خلال الفصل الدراسي الثاني رغم التحديات التي تواجهها الوزارة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

وبناءً على ذلك فقد أوضحت وزارة التعليم أنه سيتم استمرار عمليات التعليم عن بُعد للفصل الدراسي الثاني، وذلك بعدما حققت البدائل التعليمية (منصة مدرستي – قنوات عين الفضائية – قنوات عين دروس يوتيوب – بوابة التعليم الوطنية عين – تطبيق الروضة الافتراضية) نجاحاً بالفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري 1442.

آلية الدراسة الفصل الدراسي الثاني 1442

أعلنت وزارة التعليم استمرار الدراسة عن بُعد الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري 1442هـ، وقد قررت الوزارة ما يلي:

استمرار الدراسة عن بُعد لكافة مراحل التعليم العام حتى نهاية الأسبوع الـ10 من الفصل الدراسي الثاني 1442 وفق الآلية التي تم العمل بها في الفصل الدراسي الأول للمعلمين والمعلمات وكافة منسوبي العملية التعليمية.

لكافة مراحل التعليم العام حتى نهاية الأسبوع الـ10 من الفصل الدراسي الثاني 1442 وفق الآلية التي تم العمل بها في الفصل الدراسي الأول للمعلمين والمعلمات وكافة منسوبي العملية التعليمية. يبدأ اليوم الدراسي عن بُعد للمرحلتين المتوسطة والثانوية اعتباراً من الساعة الـ9 صباحاً، بينما يبدأ للمرحلة الابتدائية من الساعة الثالثة عصراً.

للمرحلتين المتوسطة والثانوية اعتباراً من الساعة الـ9 صباحاً، بينما يبدأ للمرحلة الابتدائية من الساعة الثالثة عصراً. تكون الدراسة في التعليم الجامعي والتدريب التقني عن بُعد للمقررات النظرية فقط، بينما تكون الدراسة حضورياً للمقررات العملية والتدريبية وفقاً لصلاحيات الجهات والمجالس المعنية، مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المعتمدة من جانب وزارة الصحة السعودية.

توزيع الأسابيع الدراسية الفصل الدراسي الثاني 1442

وفقاً لخطة التقويم الدراسي الجديد المعدل من جانب الوزارة، فمن المقرر أن يبدأ #الفصل_الدراسي_الثاني في تاريخ 4 جمادي الثاني 1442هـ، ومن يرغب في التعرف على خطة توزيع الأسابيع الدراسية ١٤٤٢ يمكنه ذلك من خلال التالي: