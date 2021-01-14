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دوت الخليج - : طارق الدلة : اعتبر نقيب الصحفيين الزميل راكان السعايدة بأن طلبات الانتساب الجديدة لنقابة الصحفيين من قبل العاملين في الشركات الاعلامية والمواقع الاخبارية غير المسددة دفعاتها ونسب اعلاناتها للنقابة ، اعتبر بان هذه الطلبات غير قانونية ولا يحق لاي شخص التقدم الى النقابة بطلب انتساب إلا إذا كانت الجهة الاعلامية التي يعمل لديها مسددة لالتزاماتها تجاه النقابة .
ولدى سؤال السعايدة : ما علاقة خريجي الاعلام بتخلف الشركات الاعلامية عن تسديد ما عليها قال بأن هذا يندرج ضمن التعليمات والقوانين .
غير أن النائب المحامي صالح العرموطي قال للمدينة نيوز بأن ما قاله الزميل النقيب خطأ ، وبأن بإمكان اخريجي الاعلام العاملين في مواقع وشركات غير مسددة لما عليها للنمقابة رفع قضية لدى المحكمة الادارية التي ستقوم بانصافهم خلال شهر وابطال قرار النقابة بمنعهم من تقديم طلباتهم ، كون الخلاف في الأساس مع الشركات والمواقع التي يحق للنقابة اللجوء للقضاء من اجل استفياء حقوقها منها وليس مع الخريجين الذين لا علاقة لهم بما قاله الاستاذ السعايدة .
ويعتزم مجموعة من خريجي الاعلام العاملين في صحف ومواقع العالمية واذاعات تقديم طلبات للنقابة ، وفي حال عدم استجابة النقابة لمنحهم طلبات انتساب فإنهم سيلجأون للمحكة الادارية لانصافهم .
المصدر : المدينة نيوز
نقيب الصحفيين راكان السعايدة
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خريجو اعلام يمهلون نقابة الصحفيين الاردنيين شهرا قبل مقاضاتها لدى المحكمة الادارية والعرموطي يعلق : معهم حق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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