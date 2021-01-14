عاجل.. لأول مرة فى التاريخ.. مجلس النواب الأمريكى يصوت لعزل ترامب

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "سكاى نيوز"، فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن مجلس النواب الأمريكى صوت لصالح عزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب فى خطوة هى الأولى من نوعها فى التاريخ الأمريكى.





ويعد الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب، أول رئيس يصوت مجلس النواب مرتين على عزله. وصوت 132 نائبا فى مجلس النواب لصالح قرار عزل ترامب من بينهم 10 نواب جمهوريين، مقابل 197 معارض وعدم تصويت 5 نواب، وسيحال قرار مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ لاحقا.

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