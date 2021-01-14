من ولاية القضارف.. البرهان: القوات السودانية قادرة على حماية الأرض

جدة - نرمين السيد - أكد الفريق الركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى، القائد العام للقوات المسلحة، قدرة القوات المسلحة على حماية الأرض والمحافظة على أمن البلاد ومكتسباتها.





وبحسب "وكالة الأنباء السودانية"، قال خلال زيارته اليوم لولاية القضارف، برفقة نائب رئيس هيئة الأركان إمداد الفريق الركن مجدى إبراهيم، ومخاطبته القوات المسلحة المنتشرة داخل الحدود السودانية، إن القوات المسلحة ستظل سندا وعضدا للشعب ودعما لتحقيق آماله وطموحاته نحو الاستقرار والسلام والتنمية. وأشاد الفريق أول ركن البرهان، بالملاحم والبطولات التى سطرتها القوات المسلحة عبر تاريخها الناصع الطويل حماية للبلاد وأمنها واستقرارها. وحيا القائد العام للقوات المسلحة، تضحيات منسوبى القوات المسلحة الذين قدموا أرواحهم من أجل السودان وعزته وكرامته. إلى ذلك أكدت القوات المسلحة المرابطة داخل الحدود السودانية التزامها بالدفاع عن أرض البلاد ومكتسبات شعبها. وعلى صعيد متصل، تعهد الفريق أول ركن البرهان خلال زيارته قرية اللية وتقديمه العزاء فى مواطنيها الذين اغتالتهم عصابات الشفتة بمعاونة القوات الإثيوبية، بمعاملة شهداء القرية كشهداء القوات المسلحة. وقد كان فى استقبال رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة والوفد المرافق له بمنطقة أبو عاروض، فى مستهل زيارته لولاية القضارف، رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، وقائد المنطقة الشرقية اللواء الركن احمدان محمد خير العوض والقيادات العسكرية بالمنطقة.

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