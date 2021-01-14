عاجل.. مجلس النواب الأمريكى يبدأ التصويت على مساءلة ترامب

جدة - نرمين السيد - بدأ مجلس النواب الأمريكى، مساء اليوم الأربعاء، التصويت حول تشريع يسمح بمساءلة رئيس الولايات المتحدة الحالى، دونالد ترامب، بتهمة التحريض على التمرد خلال أحداث الكونجرس الأخيرة.





ويتهم الديمقراطيون، الذين يهيمنون على مجلس النواب، ترامب بالتحريض على التمرد عبر الخطاب الذى ألقاه يوم 6 يناير على نطاق واسع وحث فيه أنصاره على اقتحام مقر الكونجرس فى حدث أسفر عن مقتل 5 أشخاص. وفى حال المصادقة على مشروع القانون، سيتم إرسال الوثيقة إلى مجلس الشيوخ، الغرفة العليا للكونجرس التى يهيمن فيها الجمهوريون. وصوت حتى الآن، 7 نواب جمهوريين لصالح قرار عزل ترامب. ودعت الوثيقة إلى "عزل ترامب ومحاكمته وإبعاده من مكتبه" مع منعه من تولى أى منصب فى الولايات المتحدة.

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