إريك ترامب: والدي ضحية

وصف إريك ترامب، نجل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب والده بـ"الضحية" في تعليقه على وقف العديد من المنظمات التعامل مع الرئيس بعد الاحتجاجات الدامية في مبنى الكابيتول الأمريكي الأسبوع الماضي.

قال إريك ترامب البالغ من العمر 37 عامًا، والذي كان يدير منظمة ترامب مع شقيقه الأكبر دونالد ترامب جونيور في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، إن والده ضحية ثقافة الإلغاء بعد أن توقفت العديد من المنظمات عن التعامل مع الرئيس بعد الاحتجاجات الدامية في مبنى الكابيتول الأمريكي الأسبوع الماضي.

وأضاف:"نحن نعيش في عصر ثقافة الإلغاء، لكن هذا ليس شيئًا بدأ هذا الأسبوع. إنه شيء كانوا يفعلونه بنا وللآخرين لسنوات.إذا كنت تختلف معهم، وإذا لم تعجبهم، فسيحاولون إلغاءك".

من وسائل التواصل الاجتماعي والبنوك إلى المنظمات الرياضية والمؤسسات التعليمية، تستمر قائمة الكيانات التي نأت بنفسها أو توقفت عن التعامل مع الرئيس في النمو.

قررت رابطة الجولف المحترفة الأمريكية عدم إقامة بطولة 2020 في أحد ملاعب ترامب للجولف. كما تخلت منظمة بريطانية للجولف عن ملكية ترامب باعتبارها مكانًا لبطولة بريطانيا المفتوحة ، التي تُعتبر على نطاق واسع أكثر البطولات شهرة في العالم.

قالت مدينة نيويورك إنها تخطط لإنهاء العقود مع ترامب لبناء حلبة تزلج وملعب جولف في برونكس.

وصوت مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء، على قرار بعزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، من منصبه.

وأصبح ترامب أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة، يتم التصويت على عزله مرتين خلال فترة رئاسته.

وحذر مكتب التحقيقات الفيدرالي " FBI"، من وجود خطط للقيام باحتجاجات مسلحة في جميع عواصم الولايات الخمسين وفي واشنطن العاصمة؛ وذلك خلال الأيام القادمة التي تسبق تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، مما أثار مخاوف من المزيد من إراقة الدماء بعد الحصار المميت الذي وقع الأسبوع الماضي في مبنى الكابيتول الأمريكي.