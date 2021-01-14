بـ 9 وفيات و102 إصابة.. سوريا تعلن حصيلة كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة السورية اليوم عن تسجيل 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة السورية في بيان لها أن إجمالي إصابات كورونا في البلاد منذ تفشي الجائحة وحتى الان بلغ 12660 بحسب ما ذكرت سانا.

كما سجلت الوزارة السورية شفاء 74 حالة من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 6259.

فيما بلغ إجمالي الوفيات التي تم رصدها خلال الساعات الماضية 9 حالات من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 799.