استقالة جديدة تضرب فريق ترامب الرئاسي

أفادت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية بأن هوب هيكس، مستشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلنت استقالتها من منصبها، على خلفية اقتحام الكونجرس 6 يناير الماضي.
وقالت الشبكة الأمريكية إن هيكس كان أحد أبرز فريق ترامب الرئاسي، وإحدى مستشاريه المقربين.
ونقلت "سي.إن.إن" عن مصادرها الخاصة: "هيكس كانت غائبة عن المشهد في البيت الأبيض خلال الأسابيع الأخيرة بعد أن شعرت أن نفوذها تضاءل إثر رفضها مزاعم الرئيس بوجود تزوير في الانتخابات".
ومساء الأربعاء، صوت مجلس النواب الأمريكي، لصالح إقرار تشريع ينص على مساءلة ترامب، بتهمة التحريض على التمرد في أحداث الكونجرس,
وأيد 232 مشرعا في مجلس النواب، بينهم 10 جمهوريين و222 ديمقراطيا، تشريع مساءلة ترامب، مقابل 197 نائبا أعلنوا رفضه.
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