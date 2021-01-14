رسالة شديدة اللهجة من الكونجرس إلى آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا

كتب ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين البارزين رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، للتعبير عن قلقهم بشأن تآكل الحريات الصحفية في البلاد والدعوة إلى إطلاق سراح الصحفيين المحتجزين هناك.

وبحسب "رويترز"، ورد في الرسالة الموجهة من أعضاء مجلس الشيوخ كريس مورفي وباتريك ليهي وبن كاردان إلى أبي أحمد امس الأربعاء أنه "على مدى الأشهر القليلة الماضية ، انخرطت الحكومة الإثيوبية بشكل متزايد في نمط من الترهيب ضد الصحفيين".

قالوا إن هذا الاتجاه يتناقض بشكل صارخ مع بداية رئاسته للوزراء في 2018 عندما أفرجت حكومته عن عشرات الصحفيين المحتجزين.

قال أعضاء مجلس الشيوخ:"نحثكم على العودة إلى هذا الطريق من خلال الإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المحتجزين واتخاذ خطوات ملموسة لحماية حرية الصحافة".

ولم يرد مكتب أبي على الفور على طلب للتعليق.

أفادت مجموعات مراقبة إعلامية عن اعتقال ما لا يقل عن 13 صحفيًا في إثيوبيا العام الماضي، سبعة منهم في نوفمبر عندما اندلع القتال في تيجراي بين القوات الفيدرالية والحزب الذي يحكم المنطقة الشمالية.

في أواخر ديسمبر، قُبض على مصور رويترز كوميرا جميشو واحتجز دون تهمة لمدة 12 يومًا. وجاء القبض على مصور رويترز ، تيكسا نيجيري، على يد ضابطي شرطة اتحادية إثيوبيين في 16 ديسمبر.

أطلقت الشرطة الإثيوبية سراح جيميتشو في 5 يناير.