في منتدى دافوس.. ولي العهد: الإصلاحات بالسعودية ستتضاعف في الـ 10 سنوات المقبلة

أكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أن المملكة العربية السعودية تعمل وتسعى لتعزيز التعاون الاقتصادي، مؤكدا أن بلاده ستحافظ على سوق إمدادات الطاقة وإحلال الأمن في العالم.
جاء ذلك خلال مشاركته في منتدي دافوس العالمي.
وبيّن الأمير السعودي ان المملكة تلعب دورا في تنمية المنطقة ودعم استقرارها، لافتا الي ان ازدهار السعودية يؤدي لتنمية المنطقة والعالم.
كما تعهد محمد بن سلمان بأن تتضاعف الإصلاحات بالسعودية في العشر سنوات المقبلة، مبينا أن الإنجازات التي حققتها السعودية ضمن رؤية 2030 كبيرة .
وأشار محمد بن سلمان الي أنه تم تمكين المرأة السعودية في سوق العمل ، كما أكد ولي العهد السعودي سعي بلاده للريادة في الطاقة المتجددة والثورة الصناعية الرابعة .
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