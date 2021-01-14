في منتدى دافوس.. ولي العهد: الإصلاحات بالسعودية ستتضاعف في الـ 10 سنوات المقبلة

أكد ولي العهد السعودي ‏محمد بن سلمان، أن المملكة العربية السعودية تعمل وتسعى لتعزيز التعاون الاقتصادي، مؤكدا أن بلاده ستحافظ على سوق إمدادات الطاقة وإحلال الأمن في العالم. ‎

جاء ذلك خلال مشاركته في منتدي دافوس العالمي.

وبيّن الأمير السعودي ان المملكة تلعب دورا في تنمية المنطقة ودعم استقرارها، لافتا الي ان ازدهار السعودية يؤدي لتنمية المنطقة والعالم. ‎

كما تعهد ‏محمد بن سلمان بأن تتضاعف الإصلاحات بالسعودية في العشر سنوات المقبلة، مبينا أن الإنجازات التي حققتها السعودية ضمن رؤية 2030 كبيرة ‎.

وأشار ‏محمد بن سلمان الي أنه تم تمكين المرأة السعودية في سوق العمل ‎، كما أكد ‏ولي العهد السعودي سعي بلاده للريادة في الطاقة المتجددة والثورة الصناعية الرابعة ‎.