الخطوط الإماراتية تنفي فصل طيار رفض الطيران لإسرائيل

نفت الخطوط الجوية الإماراتية، ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حول إدعاءات فصل طيار تونسي، عقب رفضه قيادة رحلة إلى إسرائيل.
وقالت الشركة في تغريدة على تويتر: "لم توظف طيران الإمارات طيارا يحمل هذا الاسم، كل المعلومات على مواقع التواصل لا أساس لها من الصحة".
وتداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لتدوينة على فيسبوك لشخص يدعى منعم الطباع زعمت أن الشركة الإماراتية أوقفته عن العمل بعد رفضه قيادة رحلة إلى مدينة تل أبيب الإسرائيلية.
يذكر أن شركة طيران الإمارات لا تسير في الوقت الحالي رحلات مباشرة إلى تل أبيب.
وأكدت الشركة أن هذ المعلومات وهمية، لا أساس لها من الصحة.
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