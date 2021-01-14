آلية الدراسة بالفصل الدراسي الثاني 1442 بالسعودية

آلية الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، أصدرت وزارة التعليم في المملكة منذ قليل بيان بشأن العملية التعليمية في الفصل الدراسي الثاني 1442، وذلك استعداداً لبدء الفصل الدراسي الثاني في المملكة والذي لن يتبقي عليه سوى أيام قليلة، وقد تضمن بيان وزارة التعليم السعودية، باستمرار عملية التعليم عن بعد وذلك كما كان فى الفصل الدراسي الأول 1442 عبر استخدام منصة مدرستي والمنصات الأخرى، وقد كشف بيان وزارة التعليم عن صدور أمر سام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يتضمن استمرار آلية الدراسة عن لمدة 10 أسابيع وبعد مرور تلك الاسابيع سيتم تقييم الوضع الصحي في المملكة ليصدر بعدها القرار المناسب حول استمرار الدراسة.

من المنتظر أن تقوم وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية خلال الساعات القليلة المقبلة بالكشف عن آلية الدراسة في الفصل الدراسي الثاني بالسعودية سواء كان عن بعد أو حضورياً، وذلك وفق استعدادات وزارة التعليم السعودية لاستقبال الفصل الدراسي الثاني 1442 والذي من المقرر وفقاً للتقويم الزمني أن يبدأ يوم الأحد المقبل الموافق 17/1/2021، حيث أنه لا تفصلنا عن بدايته الآن سوى سويعات قليلة، ولهذا فمن المتوقع أن تقوم وزارة التعليم فى أقرب وقت ممكن عن آلية الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 1442 بالسعودية .

غير انه يمكن توقع الأمر، خاصة مع تصريحات وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ عند انتهاء اختبارات الفصل الدراسي الأول 1442 عن استعداد وزارة التعليم لكل احتمالات استئناف الدراسة سواء بنظام التعليم عن بعد أو حضورياً، وهو ما سنوضحه خلال السطور التالية.

آلية الدراسة بالفصل الدراسي الثاني 1442 السعودية:-

يتضح من التصريحات السابقة للدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم السعودي، بأن استئناف الدراسة في الفصل الدراسي الثاني سيكون حضورياً لو أعلنت وزارة الصحة عن عدم وجود أي خطر على صحة الطلاب والسادة أولياء الأمور والهيئة التعليمية من خطر الإصابة بجائحة كورونا المستجد وخصوصاً النوع المتحور منه لو تم اتخاذ قرار يتضمن عودة الطلاب حضورياً فى المدارس في الفصل الدراسي الثاني مع استخدام منصة مدرستي كأحد أهم روافد العملية التعليمية، بحيث تستخدم جنباً إلى جنب مع التعليم الحضوري، وفي حالة إعلان وزارة الصحة ذلك فإن وزارة التعليم على أتم الاستعداد لاتخاذ ما يلزم من اجراءات احترازية لمنع انتشار جائحة كورونا بين الطلاب والهيئة التعليمية في المدارس.

أما إذا أعلنت وزارة الصحة بأن عودة الطلاب إلى المدارس حضورياً سيؤدي إلى تفشى جائحة كورونا المستجد بين الطلاب والهيئة التعليمية فإنه سيتم اتخاذ قرار باستمرار الدراسة عن بعد كما كان في الفصل الدراسي الأول عبر استخدام منصة مدرستي والمنصات التعليمية الأخرى، والتي يحضر فيها الطلاب داخل الفصول الافتراضية الحصص الدراسية ويقومون بتسجيل حضورهم والاستماع إلى شرح المعلمين ومناقشتهم في كل ما يتعلق بالدرس.

أما عن توقعات الكثيرين من الخبراء في المجال التعليمي في المملكة هو أن وزارة التعليم في المملكة سوف تقوم باتخاذ القرار المناسب بما يخدم مصلحة الطالب وولي الأمر والسادة أولياء الأمور، كأن يبدأ الفصل الدراسي الثاني 1442 لمدة أسبوعين أو أربع أسابيع عن بعد، ثم بعد ذلك يكون حضورياً، ولنا في دولة الأمارات العربية المتحدة خير مثال على ذلك حيث تم استئناف الفصل الدراسي الثاني فيها عن بعد ثم تم الإعلان عن عودة الطلاب حضورياً إلى المدارس مع منتصف شهر فبراير المقبل، ولهذا فمن المنتظر أن تحذو المملكة حذو الأمارات في ذلك، بأن تكون الدراسة لمدة ما بين أسبوعين إلى 3 أسابيع عن بعد ثم بعد ذلك حضورياً، وهذا ما سيتم الكشف عنه من جانب الدكتور حمد آل الشيخ وزير التربية والتعليم خلال الساعات المقبلة حول آلية الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 1442 السعودية.

التعليم تصدر تعميماً حول المقررات الدراسية و4 شروط للتوزيع:-

وحول أخر قرارات وزارة التعليم للاستعداد للفصل الدراسي الثاني 1442 في المملكة والذي من المقرر أن يبدأ يوم الأحد المقبل الموافق 17/1/2021، ويترقب جميع الطلبة والطالبات والسادة أولياء الأمور والمعلمين ما سيصدر عن وزارة التعليم بخصوص هل سيتم الدراسة عن بعد أو الدارسة حضورياً أو المزج بين الاثنين، والقرار المناسب في هذا الشأن سوف يتم بناء على ما تقرره وزارة الصحة حول الوضع الصحي في المملكة من الموجه الثانية من جائحة كورونا المستجد.

ومن ناحية أخرى فقد أصدرت وزارة التعليم بحسب صحيفة عاجل الإلكترونية تعميماً يتضمن آلية صرف المقررات الدراسية للطلاب في الفصل الدراسي الثاني للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة من العام الدراسي 1442،حيث أن التعميم تضمن أن تكون خطة صرف المقررات الدراسية كما يلي:-