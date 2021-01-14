وظائف النيابة العامة – رابط جدارة النيابة العامة تقديم 1442 للرجال والنساء

أعلنت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة لديها ويبلغ العدد الإجمالي لهذه الوظائف 671 وظيفة أدارية للرجال والنساء، وقد ناشدت النيابة العامة الخريجين الحاصلين على التخصصات المطلوبة للتقدم لشغل هذه الوظائف والمشمولة بسلم رواتب الموظفين من المرتبة الرابعة وحتى المرتبة الثامنة وسوف ولمن يرغب بالتقدم من خلال منظومة التوظيف عبر الموقع الإلكتروني جدارة الوظائف الإدارية 1442، ومن خلال السطور القادمة سنوافيكم بالتفاصيل.

وظائف النيابة العامة :

وقد أعلنت النيابة العامة بالإعلان عن عدد 671 وظيفة خالية لديها 539 للرجال و 132 وظيفة للنساء، ويشمل العمل في جميع المناطق وجميع المدن في المملكة العربية السعودية، ويمكن التقدم لحملة الدبلوم المتوسط فيما فوق.

وظائف النيابة العامة للرجال:

باحث اجتماعي

باحث إحصاء

باحث تطوير أداري

باحث توظيف

باحث شئون موظفين

مراقب امن وسلامة

فني دعم

كاتب سجل

كاتب ضبط

محاسب

مدقق حسابات

مدقق رواتب

مدقق مشتريات

مدقق مناقصات

مهندس مدني

مهندس معماري

فني دعم

محلل نظم

مطور برامج

مهندس كهربائي مساعد

مهندس معماري مساعد

أمين مستودع

باحث اجتماعي مساعد

باحث إحصاء

باحث تطوير إداري مساعد

باحث مخزون مساعد

مأمور صرف

مأمور علاقات عامة

مأمور وثائق ومحفوظات

مترجم لغة

مترجم لغة هندية

محاسب مساعد

مدقق حسابات مساعد

مدقق رواتب

مدقق شئون الموظفين

مراقب مخزون

مساعد إداري

فني تبريد وتكييف

مأمور اتصالات

فني دعم

فني دعم مساعد

مأمور صرف

فني صيانة ألات

مأمور اتصالات

مأمور صرف

مأمور عهدة

مراقب أمن وسلامة

مصور فوتوغرافي

وظائف النيابة العامة للنساء:

باحث اجتماعي

مدقق شئون موظفين

فني دعم

مطور برامج

باحث إحصاء مساعد

باحث تطويري مساعد

باحث توظيف مساعد

باحث شئون موظفين مساعد

كاتب ضبط

محاسب مساعد

مدقق حسابات مساعد

مدقق رواتب

مدقق شئون الموظفين

مدقق مشتريات

مدقق مناقصات

مفتشة نساء

كاتب سجل

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

أن يكون المتقدم حاصل على الدبلوم المتوسط بعد الثانوية العامة أو ما يعادلها.

النجاح في اختبار القدرة المعرفية الخاص بالخدمة المدنية وذلك لوظائف المرتبة السادسة والسابعة والثامنة.

اجتياز المقابلة الشخصية.

شروط التقديم على وظائف جدارة النيابة العامة:رابط التقديم لوظائف النيابة العامة:

وقد نوهت النيابة العامة انه يمكن التقدم لوظائف النيابة العامة عبر نظام التوظيف جدارة واتباع الإرشادات.