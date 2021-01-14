هولشتاين يفجر مفاجأة ويجرّد بايرن ميونيخ من كأس ألمانيا

فجر هولشتاين كيل من الدرجة الثانية مفاجأة من العيار الثقيل بتجريده ضيفه بايرن ميونيخ من لقب بطل مسابقة كأس ألمانيا في كرة القدم.

وتغلب هولشتاين على البايرن 6-5 بركلات الترجيح إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2 الأربعاء في ختام الدور الثاني. وتقدم بايرن ميونيخ مرتين عبر سيرج غنابري (14) ولوروا سانيه (47)، ورد أصحاب الأرض مرتين أيضا بواسطة فين بارتلز (37) وهاوكي واهل (90+5). ولجأ الفريقان إلى الشوطين الإضافيين دون أن تتغير النتيجة فاحتكما إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لهولشتاين بعدما أهدر الإسباني مارك روكا الركلة الترجيحية السادسة لبايرن وسجل بارتلز الركلة الترجيحية لأصحاب الأرض.

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