بعد إجراءات مجلس النواب.. ترامب أول رئيس يتم التصويت على عزله مرتين

جدة - نرمين السيد - ولفتت إلى أن القرار لن يكون له أى مفعول بدون مصادقة مجلس الشيوخ. وبدأ مجلس النواب الأمريكي، مساء اليوم الأربعاء، التصويت حول تشريع لمساءلة رئيس الولايات المتحدة الحالي، دونالد ترامب، بتهمة التحريض على التمرد فى أحداث الكونجرس.

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