بيان عاجل من ترامب بعد تصويت مجلس النواب لعزله

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه يدين العنف الذي وقع الأسبوع الماضي في أحداث الكونجرس جملةً وتفصيلًا.

وأضاف "ترامب"، في بيان له، "أصدرت تعليمات للوكالة الاتحادية باستخدام ما يلزم لفرض النظام أثناء نقل السلطة".

وتابع "لا مناصر حقيقيًا لي يمكنه أن يهدد أو يعتدي على مواطن أمريكي، وعلينا التركيز على تغليب مصلحة البلاد وأدعو الأمريكيين أن يمضوا قدما متحدين لمصلحتنا ومصلحة بلدنا".

واستطرد "نشهد اعتداء غير مسبوق على حرية التعبير، وإسكات الناس أمر خطير وغير مقبول، وتلقيت تقارير عن تظاهرات في الأيام المقبلة لكننا لن نقبل بالعنف".

ومنذ قليل، نقلت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، عن أحد كبار مستشاري ترامب، قوله إن الرئيس دمر كل ما بناه سياسيا لأنه لم يستطع أبدا قول الحقيقة ولا قبول الخسارة.

ومساء الأربعاء، صوت مجلس النواب الأمريكي، لصالح إقرار تشريع ينص على مساءلة ترامب، بتهمة التحريض على التمرد في أحداث الكونجرس,

وأيد 232 مشرعا في مجلس النواب، بينهم 10 جمهوريين و222 ديمقراطيا، تشريع مساءلة ترامب، مقابل 197 نائبا أعلنوا رفضه.

وقد اقتحمت مجموعة من أنصار الجمهوري ترامب، مساء 6 يناير، مقر الكونجرس خلال جلسة لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها المرشح الديمقراطي، جو بايدن، وذلك بعد مسيرة جدد فيها الرئيس الأمريكي الحالي رفضه الاعتراف بانتصار منافسه.

وتمكنت وحدات الشرطة والقوات الخاصة لاحقا من تطهير مبنى الكونغرس من المقتحمين ليعلن المشرعون إقرارهم بنتائج التصويت، وأدت هذه الاضطرابات غير المسبوقة إلى مقتل 5 أشخاص، بينهم ضابط شرطة وسيدة قتلت بإطلاق نار من قبل أحد عناصر أجهزة الأمن و3 أشخاص فارقوا الحياة بسبب "حوادث تطلبت إسعافا عاجلا"، كما تم اعتقال أكثر من 70 آخرين، فيما تعهد ترامب بعد هذه الأحداث بتنفيذ عملية منظمة لنقل السلطة.