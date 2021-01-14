زعيم الديمقراطيين في الكونجرس: ترامب حرض على العنف وسنعزله قريبا

قال زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ تشاك تشومر، إن مجلس الشيوخ سيصوت على عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف "تشومر"، في بيان نشرته قناة "سي.إن.إن" الأمريكية، "ستكون هناك محاكمة لعزل ترامب في مجلس الشيوخ وسيتم التصويت على إدانته بالجرائم والجنح الكبرى".

وتابع: "رغم جهود ترامب والمتمردين فإن الولايات المتحدة كانت وستبقى ديمقراطية إلى الأبد".

واستطرد السيناتور الأمريكي "ترامب حرض على العنف ضد الحكومة سعيا للبقاء في السلطة وهذا أمر يجب عدم التساهل بشأنه".

ومساء الأربعاء، صوت مجلس النواب الأمريكي، لصالح إقرار تشريع ينص على مساءلة ترامب، بتهمة التحريض على التمرد في أحداث الكونجرس.

وأيد 232 مشرعا في مجلس النواب، بينهم 10 جمهوريين و222 ديمقراطيا، تشريع مساءلة ترامب، مقابل 197 نائبا أعلنوا رفضه.

واقتحمت مجموعة من أنصار الجمهوري ترامب، مساء 6 يناير، مقر الكونجرس خلال جلسة لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها المرشح الديمقراطي، جو بايدن، وذلك بعد مسيرة جدد فيها الرئيس الأمريكي الحالي رفضه الاعتراف بانتصار منافسه.

وتمكنت وحدات الشرطة والقوات الخاصة لاحقا من تطهير مبنى الكونغرس من المقتحمين ليعلن المشرعون إقرارهم بنتائج التصويت، وأدت هذه الاضطرابات غير المسبوقة إلى مقتل 5 أشخاص، بينهم ضابط شرطة وسيدة قتلت بإطلاق نار من قبل أحد عناصر أجهزة الأمن و3 أشخاص فارقوا الحياة بسبب "حوادث تطلبت إسعافا عاجلا"، كما تم اعتقال أكثر من 70 آخرين، فيما تعهد ترامب بعد هذه الأحداث بتنفيذ عملية منظمة لنقل السلطة.