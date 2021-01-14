التعليم السعودية تصدر بيان يحدد آلية الدراسة بالفصل الدراسي الثاني 1442 ومواعيد اليوم الدراسي

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التعليم السعودية تصدر بيان يحدد آلية الدراسة بالفصل الدراسي الثاني 1442، وذلك بعد فترة طويلة من الجدل داخل المملكة، من قبل الطلاب والسادة أولياء الأمور والسادة المعلمين، خاصة ومع بدء استقبال الطلاب للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 1442، حيث من المقرر أن تستأنف الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 1442 في المملكة اعتباراً من يوم الأحد المقبل 17/1/2021، ولهذا فكان لزاما على وزارة التعليم في المملكة أن تصدر بيان يحدد آلية الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 1442.التعليم السعودية تصدر بيان يحدد آلية الدراسة بالفصل الدراسي الثاني 1442:-
أكدت وزارة التعليم السعودية في البيان الصادر منها منذ قليل ، بأن الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين قد أصدر الأمر السامي الكريم متضمناً استمرار الدراسة عن بعد في الفصل الدراسي الثاني 1442 وذلك حتى نهاية الاسبوع العاشر من الفصل الدراسي الثاني 1442 وذلك للتعليم العام والتعليم الجامعي والتقني.
وأشارت وزارة التعليم في بيانها بأن ذلك إنما يأتي حرصاً من قيادة المملكة على ابناؤها الطلبة والطالبات والسادة أولياء الأمور والعاملين في المجال التعليمي من عدم تفشى جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19) خاصة وأن الموجة الثانية منه هي أكثر وأشد شراسة من الموجة الأولي.
وأضافت وزارة التعليم في البيان الصادر منها بأنه تم تشكيل لجنتين في التعليم العام والتعليم الجامعي للتقييم والمتابعة من أجل التنسيق مع وزارة الصحة، وذلك لاتخاذ ذلك القرار بشأن آلية الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 1442 بنظام التعليم عن بعد وذلك عبر استخدام منصة مدرستي، والبدائل التعليمية المختلفة الأخرى مثل قنوات عين، وقنوات دروس اليوتيوب، وبوابة التعليم الوطنية، وتطبيق الروضة الافتراضية… إلخ
وأكد بيان وزارة التعليم بأنه في ضوء ذلك فقد اتخذت وزارة التعليم في المملكة العديد من القرارات الآتية:-
- استمرار الدراسة بنظام التعليم عن بعد لمدة 10 أسابيع بالفصل الدراسي الثاني 1442.
- يبدأ اليوم الدراسي عن بعد للمرحلة المتوسطة والثانوية من الساعة التاسعة صباحاً .
- يبدأ اليوم الدراسي عن بعد للمرحلة الابتدائية من الساعة الثالثة عصراً.
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التعليم السعودية تصدر بيان يحدد آلية الدراسة بالفصل الدراسي الثاني 1442، وذلك بعد فترة طويلة من الجدل داخل المملكة، من قبل الطلاب والسادة أولياء الأمور والسادة المعلمين، خاصة ومع بدء استقبال الطلاب للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 1442، حيث من المقرر أن تستأنف الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 1442 في المملكة اعتباراً من يوم الأحد المقبل 17/1/2021، ولهذا فكان لزاما على وزارة التعليم في المملكة أن تصدر بيان يحدد آلية الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 1442.التعليم السعودية تصدر بيان يحدد آلية الدراسة بالفصل الدراسي الثاني 1442:-
أكدت وزارة التعليم السعودية في البيان الصادر منها منذ قليل ، بأن الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين قد أصدر الأمر السامي الكريم متضمناً استمرار الدراسة عن بعد في الفصل الدراسي الثاني 1442 وذلك حتى نهاية الاسبوع العاشر من الفصل الدراسي الثاني 1442 وذلك للتعليم العام والتعليم الجامعي والتقني.
وأشارت وزارة التعليم في بيانها بأن ذلك إنما يأتي حرصاً من قيادة المملكة على ابناؤها الطلبة والطالبات والسادة أولياء الأمور والعاملين في المجال التعليمي من عدم تفشى جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19) خاصة وأن الموجة الثانية منه هي أكثر وأشد شراسة من الموجة الأولي.
وأضافت وزارة التعليم في البيان الصادر منها بأنه تم تشكيل لجنتين في التعليم العام والتعليم الجامعي للتقييم والمتابعة من أجل التنسيق مع وزارة الصحة، وذلك لاتخاذ ذلك القرار بشأن آلية الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 1442 بنظام التعليم عن بعد وذلك عبر استخدام منصة مدرستي، والبدائل التعليمية المختلفة الأخرى مثل قنوات عين، وقنوات دروس اليوتيوب، وبوابة التعليم الوطنية، وتطبيق الروضة الافتراضية… إلخ
وأكد بيان وزارة التعليم بأنه في ضوء ذلك فقد اتخذت وزارة التعليم في المملكة العديد من القرارات الآتية:-
- استمرار الدراسة بنظام التعليم عن بعد لمدة 10 أسابيع بالفصل الدراسي الثاني 1442.
- يبدأ اليوم الدراسي عن بعد للمرحلة المتوسطة والثانوية من الساعة التاسعة صباحاً .
- يبدأ اليوم الدراسي عن بعد للمرحلة الابتدائية من الساعة الثالثة عصراً.
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