عاجل: استمرار الدراسة عن بُعد لمدة 10 أسابيع في المملكة العربية السعودية لكافة نوعيات التعليم

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية منذ قليل بياناً صحفياً عاجلاً بخصوص استمرار الدراسة في الفصل الدراسي الثاني في ظل ظروف انتشار “فيروس كورونا”، جاء هذا البيان في ظل ترقب المواطنين لقرارات وزير التعليم بخصوص آلية استمرار الدراسة في الفصل الدراسي الثاني وهل ستكون بنظام الحضور في الفصول أم ستكون عن بعد عبر الإنترنت ومنصة مدرستي.

وزارة التعليم تحدد آلية الفصل الدراسي الثاني

وقد جاء بيان الوزارة ناصاً على أن القيادة الرشيدة للمملكة حفظها الله وانطلاقاً من الحرص على سلامة وصحة الطلاب والطالبات في كافة أنحاء المملكة وحفاظاً على صحتهم من مخاطر التعرض للإصابة بفيروس كورونا وتأكيداً من القيادة الرشيدة للمملكة على ضرورة استمرار العملية التعليمية في المدارس والجامعات خلال الفصل الدراسي الثاني وذلك بعد دراسة جوانب التعليم عن بعد خلال الفترة الماضية فقد قررت الآتي:

استمرار الدراسة عن بعد وذلك لجميع مراحل التعليم العام وحتى نهاية الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الثاني 1442 هجرياً وفق الآلية المعمول بها والتي تم تنفيذها في الفصل الدراسي الأول. يبدأ اليوم الدراسي للمراحل المتوسطة والثانوية من الساعة التاسعة صباحاً وللمرحلة الابتدائية من الساعة الثالثة عصراً. تكون دراسة المرحلة الجامعية ومؤسسة التدريب التقني والمهني في المقررات النظرية عن بعد وحضوراً في المقررات العملية مع اتخاذ جميع الاحترازات والالتزام بجميع التعليمات من وزارة الصحة.

قرارات وزارة التعليم بخصوص الدراسة في الفصل الدراسي الثاني

وأنهت وزارة التعليم بيانها بتأكيد ثقتها في الأطقم التعليمية والمعلمين ودورهم الفعال والمتفاني في الأزمة وثقتها في الطلاب وأولياء الأمور وأيضا بالتمني بفصل دراسي ناجح وبالصحة والعافية لجميع الطلاب والعاملين.

صورة من بيان وزارة التعليم السعودية بخصوص استمرار الدراسة عن بعد في الفصل الدراسي الثاني 1442