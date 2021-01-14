عاجل السعودية تكشف عن ألية الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 1442

أعلنت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية بعد تم اتخاذ عدد من القرارات المهمة بشأن ألية الدراسة في الفصل الدراسي الثاني لعام 1442، وهذا في استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد، والذي تسبب في تطبيق نظام التعليم عن بعد في الفصل الدراسي الأول وكان هذا للحفاظ على سلامة الطلاب وإبعاد الخطر عنهم من الإصابة بفيروس كورونا، ومن خلال موقعنا المتميز ثقفني سوف نطلعكم عن ألية الدراسة للفصل الدراسي الثاني الجديد وفقاً للقرارات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم.

ألية الدراسة للصف الدراسي الثاني 1442 بالمملكة

من المقرر أن تنتهي أجازة نصف العام في المملكة العربية السعودية اعتباراً من 16 يناير 2021 وعليه سيعود الطلاب لاستكمال الدراسة في الفصل الدراسي الثاني بداية من يوم الأحد 17 يناير 2021، وعليه يترقب الملايين من الأمهات والآباء الكشف عن ملاح الدراسة في الترم الثاني والتي ستكون عن بعد مثل الترم الأول الذي تم من خلال المنصات الإلكترونية والقنوات التعليمية المختلفة.

قرارات وزارة التعليم للدراسة في الترم الثاني 1442

قررت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية استمرار التعليم عن بعد في الترم الثاني للعام الدراسي الحالي 1442، وقد كشف الوزارة عن ملامح الدراسة في الترم الثاني والتي جاءت كالتالي:

استمرار الدراسة بالمملكة عن بعد لكل المراحل التعليمية المختلفة حتى أخر الأسبوع العاشر من الترم الثاني 1442 وهذا طبقاً للألية التي تم العمل بها في الترم الأول للمعلمين والمعلمات وكافة أعضاء هيئة التدريس.

تتم الدراسة عند بعد من خلال المنصات الإلكترونية والقنوات التليفزيونية المختلفة، ويبدأ العام الدراسي للمرحلة المتوسطة والثانوية بداية من الساعة التاسعة صباحاً، وبالنسبة للمرحلة الابتدائية بداية من الساعة الثالثة عصراً.

وبالنسبة لشكل الدراسة في الجامعات والمؤسسات العامة للتدريب التقني والمهني ستتم عن بعد بالنسبة للمناهج النظرية، ويحضر الطلاب المناهج العملية والتدريبية مع اتباع كافة الإجراءات الوقائية التي تتبعها وزارة الصحة.

والجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم تعمل جاهداً على توفير سبل التعليم عن بعد التي تسهل على الطلاب متابعة شرح الدروس المقررة على المناهج التعليمية المختلفة من خلال منصة مدرستي وقنوات عين التعليمية وغيرها، وهذا من خلال بعض المعلمين والمعلمات المتميزون والتي قامت الوزارة بتدريبهم على سبل التعليم عن بعد لكي يستطيعوا توصيل المعلومات للطلاب بشكل سهل ومبسط، وهذا للحفاظ على سلامتهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا.