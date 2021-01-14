رسمياً وزارة التعليم بالسعودية تكشف عن ألية الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 1442

ألية الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 1442، من أكثر ما يهتم به الطلاب وأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية حالياً معرفة ألية الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 1442، تحديداً بالتزامن مع اقتراب أجازة نصف العام، فالجميع يرتقبون معرفة هل ستكون الدراسة عن بعد مثلما حدث في الفصل الدراسي الأول أو سيحضر الطلاب للمدارس لاستكمال الدراسة وهذا بالنسبة للتعليم العام والجامعي، وقد أعلن وزير التعليم عن بعض القرارات الخاصة بألية الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 1442، وهذا ما نتعرف عليه معنا في هذه المقالة.

ألية الدراسة للفصل الدراسي الثاني 1442

جاء في البيان الصادر عن وزارة التربية والتعليم السعودية بعد القرارات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم بالسعودية، والتي أكدت في هذا البيان استكمال الدراسة عن بعد في الترم الثاني 1442 وسيتم التدريس من قبل منصة مدرستي التعليمية والقنوات التلفزيونية “عين” وقناة اليوتيوب، وجاءت هذا القرار للحفاظ على سلامة الطلاب من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

قرر وزارة التعليم بالسعودية حول الدراسة عن بعد

قررت الوزارة استكمال الدراسة عن بعد بداية من يوم 17 يناير 2021 حتى الأسبوع العاشر من الترم الثاني وهذا بناءً على الألية التي اتبعتها الوزارة في الترم الأول، وسيتم الدراسة من خلال المنصات والقنوات التعليمية والتي ستبدأ في الساعة التاسعة صباحاً بالنسبة للمرحلة المتوسطة والثانوية، وفي الثالثة عصراً للمرحلة الابتدائية، وحول الدراسة في الجامعات والمؤسسات العامة لتقني والمهني تقرر اتباع التعليم عن بعد للمناهج النظرية وحضور الطلاب في المناهج العملية مع اتباع كل الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب

اختبارات الفصل الدراسي الثاني 1442

كما أكدت وزارة التربية السعودية أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني ستتم في الحادي عشر من شهر شوال 1422 أي الموافق الثالث والعشرون من مايو 2021، وبعد أن تنتهي الاختبارات ستبدأ أجازة أخر العام في الثاني والعشرون من شوال 1442 الموافق الثالث من يونيو 2021 لكافة مراحل التعليم المختلفة.