الموت يغيب وزير الإعلام المصري الأسبق صفوت الشريف

توفي وزير الإعلام المصري الأسبق صفوت الشريف مساء الأربعاء عن عمر ناهز 87 عاما داخل أحد المستشفيات.
شغل الشريف مناصب بارزة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك منها وزير الإعلام بين عامي 1982 و2004 والأمين العام للحزب الوطني ورئيس مجلس الشورى.
خضع للمحاكمة مثل معظم رجال مبارك بعد الانتفاضة الشعبية في مصر عام 2011.
ونقلت وسائل إعلام مصرية عن نجله إيهاب قوله إن الشريف توفي متأثرا بإصابته بسرطان الدم.
وأضاف أن والده مصاب بهذا المرض منذ ست سنوات لكن الآلام اشتدت عليه قبل أيام قليلة فتم نقله إلى المستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.
ونفى إيهاب ما رددته بعض وسائل الإعلام بأن والده أصيب في أيامه الأخيرة بفيروس كورونا المستجد.
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