متى تنتهي الدراسة عن بعد في السعودية 2021 الفصل الدراسي الثاني

الدراسة عن بعد في السعودية 2021 أصبحت هي المعمول بها بشكل أساسي في العام الدراسي الحالي منذ انطلاق الدراسة في شهر محرم الماضي لعام 1442 هـ حيث إن زيادة معدل انتشار الوباء وحرص وزارة التربية والتعليم على المحافظة إلى أبعد حد على صحة وسلامة الطلاب؛ أدت إلى استحداث آلية جديدة لاستئناف الدراسة داخل المملكة العربية السُّعُودية وخصوصًا لمراحل التعليم العام بنظام الدراسة عن بُعد أون لاين، ولقد تم استكمال الفصل الدراسي الأول بِرُمَّته عبر هذا النظام بما في ذلك الاختبارات، وتم الإعلان عن قرارات جديدة أيضًا بخصوص الدراسة عن بعد في الفصل الثاني.

الدراسة عن بعد في السعودية 2021

قامت وزارة التربية والتعليم السعدية بالتعاون مع وزارة الاتصالات بإنشاء منصة مدرستي التعليمية التي تُحاكي بيئة المدارس الحقيقية إلى حد كبير مع بَدْء الدراسة في العام الدراسي الجاري 1442 هـ ، وتوفر منصة مدرستي كافة الوسائل الخاصة بالعملية التعليمية سواء الفصول الافتراضية التي تجمع بين المعلم والطالب للشرح أون لاين.

إلى جانب توفير القدرة على الاطّلاع على المناهج الدراسية للمعلم والطالب وإمكانية أمر الطلاب بعمل بعض الواجبات، وتوفير طريقة أيضًا يُمكن من خلالها للطالب أن يقوم بـ حل الواجب في منصة مدرسي ورفعه إلى المعلم، ومن ثّم؛ الحصول على التقييم، غير إن المنصة تضم بنك الأسئلة التي ساعدت المعلم على إنشاء الاختبارات بسهولة، وتم أيضًا أداء الاختبارات النهائية الخاصة بالفصل الدراسي الأول بالكامل أيًَا عبر المنصة.

متى تنتهي الدراسة عن بعد في السعودية 2021

فيما يخص موعد وآلية بداية الفصل الدراسي الثاني للعام 1442 هـ داخل المملكة العربية السُّعُودية؛ فلقد تم اتخاذ قرار رسمي بأن الدراسة سوف تسمر بنظام التعليم عن بُعد أونلاين بداية من أول أيسام الفص الدراسي الثاني الذي سوف يُوافق يوم الأحد 17 يناير (كانون الثاني) من عام 2021م، وهو اليوم الموافق الرابع من شهر جُمَادَى الآخِرَة من عام 1442 هـ.

أما متى تنتهي الدراسة عن بعد في السعودية 2021 فلقد أعلن وزير التعليم السعودي رسميًا أيضًا أن التعليم عن بُعد في المملكة سوف ينتهي ويعود الطلاب إلى صفوف الدراسة بين أروقة المدارس والجامعات مع انتهاء الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الثاني للعام 1442 هـ وسوف ينطبق ذلك على طلاب التعليم العام والتعليم الجامعي وطلاب المؤسسة القنية.

نظام الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 1442

سوف يكون نظام الدراسة في الفصل الدراسي الثاني على النحو التالي: