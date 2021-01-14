موعد مباراة الهلال والاهلي والقناة الناقلة KSA Sports 3 HD بالدوري السعودي 2021

تحدد موعد مباراة الهلال والاهلي القادمة في الدوري السعودي 2021، المقامة بالأسبوع الثالث عشر، لتكون مساء يوم الجمعة منتصف شهر يناير الموافق 15 من الشهر، حيث يستضيف مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، واحداً من أقوى لقاءات كرة القدم السعودية بدون منازع، وأثنين من عمالقة الكرة الذين يحتلون صدارة ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أهلي جدة ضد الهلال السعودي، وصراع علي صدارة الترتيب بسبب قرب عدد النقاط بين الفريقين وهم ثلاثة نقاط فقط.

موعد مباراة الهلال والاهلي اليوم

أعلنت إدارة كاس الأمير محمد بن سلمان السعودي، أن ميعاد مباراة الأهلي والهلال اليوم، الجمعة الموافق 15 من يناير 2021، ليكون اللقاء في تمام الساعة 17:10 بتوقيت غرينتش، كما ينطلق اللقاء في تمام الساعة الثامنة وعشرة دقائق مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وبتوقيت قطر، وعمان، والبحرين، والكويت، كما ينطلق اللقاء في تمام الساعة التاسعة وعشرة دقائق مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

لعب الزعيم 12 من المباريات المقررة له، وتمكن من الفوز في 7 لقاءات، وتعادل في 4 لقاءات، وخسر لقاء وحيد، بينما أهلي جدة قد فاز في 7 مباريات، لكنه خسر في 4 لقاءات، وتعادل بمباراة وحيدة، والفارق بينهم الآن 3 نقاط، حيث يحتل الزعيم المركز الأول في صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 25 نقطة، بينما يأتي أهلي جدة بالمركز الثالث برصيد 22 نقطة متعادلاً مع نادي الشباب بعدد النقاط.

القنوات الناقلة لمباراة أهلي جدة والهلال

تُقام المباراة في ذهاب دوري الأمير محمد بن سلمان، ويتم إذاعتها عبر القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال اليوم، وهذه القناة ’’KSA Sports 3 HD’’، والمعلق خلالها هو فارس عوض، وللمتعة الكروية الكبيرة التي تنتظرنا، سنقوم بتوفير ملخص مباراة الهلال والاهلي السعودي في شوطي المباراة فور انطلاقها فكونوا علي موعد وقرب منا.