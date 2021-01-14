رئيسة النواب الأمريكى : مفيش أحد فوق القانون ولا حتى الرئيس

جدة - نرمين السيد - قالت نانسى بيلوسى، رئيسة مجلس النواب الأمريكى، مساء أمس الأربعاء، إن قرار المجلس بمساءلة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب أمام مجلس الشيوخ فى مسعى لعزله، يؤكد بشكل قاطع أنه لا يوجد أحد فوق القانون.





ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، أكدت بيلوسى لدى توقيعها على القرار، أن مجلس النواب أثبت أنه ما من أحد فوق القانون، ولا حتى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. عزل ترامب وأضافت: "دونالد ترامب يشكل خطرا واضحا وقائما على بلدنا ونحن مرة أخرى نحترم قسمنا فى المنصب لحماية دستور أمريكا والدفاع عنه". وفى قرار تاريخى صوت مجلس النواب الأمريكى، مساء اليوم الأربعاء، للمرة الثانية لصالح إقرار تشريع ينص على مساءلة الرئيس الحالى، بتهمة التحريض على التمرد على خلفية أحداث الكونجرس.

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