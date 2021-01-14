الصين تسجل أول حالة وفاة بـ كورونا منذ 8 أشهر

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الخميس، تسجيل أول حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا، وذلك منذ ثمانية أشهر.
وقالت اللجنة الوطنية الصحية في الصين، إنه تم تسجيل 138 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وبذلك سجلت الصين أعلى حصيلة يومية بالإصابات الناجمة عن كورونا منذ أكثر من 5 أشهر.
وفي وقت سابق، شددت السلطات الصينية التدابير الوقائية حول مدينة خوبي القريبة من بكين مثلما فعلت في ووهان سابقا، لمحاصرة الوباء.
وتقوم السلطات بفحص شامل لسكان البؤر المؤكَّدة وبعزل المصابين ونقلهم بالحافلات إلى أماكن الحجر الصحي.
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